Svjedočenje Netanyahua na suđenju za korupciju otkazano sat vremena prije zakazanog ročišta

Serdar Dincel
27 April 2026•Ažuriranje: 27 April 2026
Svjedočenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua na suđenju za korupciju otkazano je samo sat vremena prije zakazanog početka u ponedjeljak, izvijestili su izraelski mediji.
Otkazivanje je zasnovano na neutvrđenim "sigurnosnim razlozima" na zahtjev njegovog advokata Amita Hadada, izvijestio je izraelski dnevnik "Yedioth Ahronoth".
Suđenje u ponedjeljak zakazano je nakon duže pauze zbog rata s Iranom.
Netanyahu se suočava s optužbama za mito, prevaru i kršenje povjerenja u tri slučaja poznata kao Slučajevi 1000, 2000 i 4000. Tužioci su podigli optužnice u ovim slučajevima u novembru 2019. godine.
Slučaj 4000 uključuje tvrdnje da je Netanyahu unaprijedio regulatorne odluke u korist Shaula Elovitcha, bivšeg vlasnika web stranice Walla i bivšeg rukovodioca telekomunikacijske kompanije Bezeq, u zamjenu za pozitivno izvještavanje.
Pored suđenja za korupciju, Međunarodni krivični sud (ICC) je u novembru 2024. godine izdao nalog za hapšenje Netanyahua zbog optužbi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Pojasu Gaze.