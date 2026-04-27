Svjedočenje Netanyahua na suđenju za korupciju otkazano sat vremena prije zakazanog ročišta Otkazivanje dolazi na zahtjev advokata izraelskog premijera, navodeći neutvrđene "sigurnosne razloge", prema izvještaju medija

Svjedočenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua na suđenju za korupciju otkazano je samo sat vremena prije zakazanog početka u ponedjeljak, izvijestili su izraelski mediji.

Otkazivanje je zasnovano na neutvrđenim "sigurnosnim razlozima" na zahtjev njegovog advokata Amita Hadada, izvijestio je izraelski dnevnik "Yedioth Ahronoth".

Suđenje u ponedjeljak zakazano je nakon duže pauze zbog rata s Iranom.

Netanyahu se suočava s optužbama za mito, prevaru i kršenje povjerenja u tri slučaja poznata kao Slučajevi 1000, 2000 i 4000. Tužioci su podigli optužnice u ovim slučajevima u novembru 2019. godine.

Slučaj 4000 uključuje tvrdnje da je Netanyahu unaprijedio regulatorne odluke u korist Shaula Elovitcha, bivšeg vlasnika web stranice Walla i bivšeg rukovodioca telekomunikacijske kompanije Bezeq, u zamjenu za pozitivno izvještavanje.

Pored suđenja za korupciju, Međunarodni krivični sud (ICC) je u novembru 2024. godine izdao nalog za hapšenje Netanyahua zbog optužbi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Pojasu Gaze.