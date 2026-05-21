Sveta budistička dvorana na japanskom ostrvu Miyajima uništena u požaru

Sveta dvorana povezana s budističkim monahom Kukaijem uništena je u požaru u srijedu na japanskom ostrvu Miyajima, prema vlastima, objavio je "Jiji Press", prenosi Anadolu.

Vatrogasci su rano u srijedu primili hitan poziv s izvještajima o požaru u dvorani Reikado, dijelu hrama Daishoin u Hatsukaichiju.

Požar se proširio na obližnju šumu oko planine Misen, ali nije bilo prijavljenih povrijeđenih, prema policijskim i vatrogasnim izvještajima.

Vlasti istražuju uzrok požara.

Dvorana Reikado bila je poznata po tome što sadrži "vječni plamen", za koji su zvaničnici hrama rekli da neprekidno gori skoro 1.200 godina otkako ga je Kukai, također poznat kao Kobo Daishi, zapalio tokom budističkog rituala molitve goma.

Hram Daishoin pripada školi shingon budizma Omuro, koju je osnovao Kukai 806. godine.