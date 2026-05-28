Svečanim prijemom u Beogradu obilježen Dan nezavisnosti Azerbejdžana Ambasador Kamil Hasijev kazao da su odnosi između Azerbejdžana i Srbije dostigli nivo strateškog partnerstva, pohvalivši stratešku i lidersku ulogu predsjednika Ilhama Alijeva i Aleksandra Vučića

Republika Azerbejdžan 28. maja obilježava nacionalni praznik – Dan nezavisnosti, a tim povodom Ambasada Azerbejdžana u Srbiji u četvrtak je organizovala svečani prijem povodom 108. godišnjice uspostavljanja moderne azerbejdžanske države, javlja Anadolu.

Ambasador Azerbejdžana u Beogradu Kamil Hasijev u obraćanju je istakao kako se svakog 28. maja obilježava dan kada je 1918. godine uspostavljena moderna azerbejdžanska država – Republika Azerbejdžan.



"Deklaracijom iz 1918. godine izglasano je da svi građani Republike Azerbejdžan, bez obzira na njihovu etničku pripadnost, vjeroispovijest ili društveni status ili pol uživaju jednaka prava. Različite nacionalnosti koje žive u Azerbejdžanu zastupljene su u parlamentu, ženama su data jednaka prava sa muškarcima, uključujući pravo glasa", kazao je Hasijev, napomenuvši kako je to učinjeno prije nego u mnogim evropskim zemljama.



Dodao je da je državnost obnovljena 1991. godine, kao i osnivački principi demokratske države. Tokom naredne više od tri decenije Azerbejdžan se razvijao u svakom pogledu, kako je kazao ambasador, "izgradivši demokratsko društvo zasnovano na poštovanju ljudskih prava i vladavini zakona". Napomenuo je da je "sve to postignuto uprkos vojnoj okupaciji Jermenije jedne petine naše teritorije", uz milione izbjeglica i interno raseljenih osoba.

Dodao je da je krajem 2020. Azerbejdžan oslobodio svoje teritorije od vojne okupacije. A 8. augusta 2025. u Washingtonu je potpisana zajednička deklaracija i nacrt mirovnog sporazuma između Azerbejdžana i Jermenije.

Hasijev je kazao da se odnosi između Azerbejdžana i Srbije razvijaju na svim nivoima i da su dostigli nivo strateškog partnerstva, posebno u energetskom sektoru. Pohvalio je veliku stratešku i lidersku ulogu predsjednika Ilhama Alijeva i Aleksandra Vučića u tom smislu.



Prijemu povodom nacionalnog praznika Azerbejdžana, uz brojne predstavnike političkog, privrednog i kulturnog života, kao i članove diplomatskog kora, prisustvovao je i Husein Memić, ministar turizma i omladine u Vladi Srbije.



"Imao sam izuzetnu čast da prisustvujem svečanosti povodom Nacionalnog dana Azerbejdžana, Dana nezavisnosti, koji se obeležava 28. maja. Ovaj značajan državni praznik čuva sećanje na 28. maj 1918. godine, kada je usvojena Deklaracija o nezavisnosti i formirana prva Demokratska Republika Azerbejdžan", napisao je Memić na svom Facebook profilu, čestitajući prijateljskom narodu Azerbejdžana i zahvalivši ambasadoru Kamilu Hasijevu na gostoprimstvu.

