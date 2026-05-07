Svaki treći roditelj u Francuskoj prijavio da su im djeca izložena maltretiranju i diskriminaciji u školi Invaliditet i zdravstveno stanje navedeni su kao glavni faktori nejednakog tretmana

Svaki treći francuski roditelj kaže da je njihovo dijete doživjelo maltretiranje ili diskriminaciju u školi, prema istraživanju koje je u četvrtak objavio Defender of Rights, a koje je citirao emiter BFM TV, javlja Anadolu.

Istraživanje je pokazalo da je trećina roditelja izjavila da je njihovo dijete bilo maltretirano od strane drugih učenika ili diskriminirano od strane školskog sistema.

Skoro 2.000 roditelja s djecom između šest i 23 godine anketirano je između oktobra 2024. i januara 2025. Učesnici su pitani da li je njihovo dijete doživjelo nejednak tretman ili maltretiranje od strane škola ili kolega učenika tokom prethodnih pet godina.

Roditelji su prijavili nejednak tretman u ocjenjivanju sa 18 posto, disciplinske sankcije sa 19 posto i odluke o akademskoj orijentaciji sa 14 posto.

Oko 70 posto roditelja koji su prijavili nejednak tretman rekli su da je to povezano sa zakonski zabranjenim kriterijem kao što su invaliditet, fizički izgled, socijalno porijeklo, boja kože, religija, nacionalnost ili spol.

Anketa je pokazala da je zdravstveno stanje ili invaliditet "daleko vodeći kriterij diskriminacije".

U međuvremenu, tri od deset roditelja reklo je da je njihovo dijete doživjelo maltretiranje, dok je jedan od deset prijavio cyberbullying.