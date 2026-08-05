Eurostat zabilježio blagi pad upotrebe duhana u Evropskoj uniji jer je u 2025. godini 16,5 posto stanovništva svakodnevno konzumiralo duhan, e-cigarete ili druge nikotinske proizvode

Svaka šesta osoba u Evropskoj uniji svakodnevno konzumira duhan ili srodne proizvode Eurostat zabilježio blagi pad upotrebe duhana u Evropskoj uniji jer je u 2025. godini 16,5 posto stanovništva svakodnevno konzumiralo duhan, e-cigarete ili druge nikotinske proizvode

Svaka šesta osoba u Evropskoj uniji svakodnevno konzumira duhan ili srodne nikotinske proizvode, pokazali su novi podaci Eurostata objavljeni u srijedu.

Prema podacima evropske statističke službe, 16,5 posto stanovništva EU-a starijeg od 16 godina u 2025. godini svakodnevno je konzumiralo duhanske i s njima povezane proizvode, uključujući elektronske cigarete, nikotinske vrećice i proizvode s grijanim duhanom.

Taj udio predstavlja blagi pad u odnosu na 2022. godinu, kada je svakodnevnu upotrebu prijavilo 17,5 posto stanovništva.

Najveću stopu svakodnevne konzumacije zabilježila je Bugarska, gdje 26,3 posto stanovništva koristi duhanske proizvode svaki dan, dok je najniža stopa zabilježena u Nizozemskoj, sa 9,9 posto.

Podaci pokazuju da je među muškarcima udio svakodnevnih korisnika duhanskih proizvoda iznosio 20,8 posto, dok je među ženama taj procenat bio 12,6 posto.

U odnosu na 2022. godinu, zabilježen je blagi pad u obje grupe. Tada je svakodnevnu upotrebu prijavilo 22,2 posto muškaraca i 13,1 posto žena.

Najveći udio svakodnevnih korisnika zabilježen je među osobama starosne dobi od 35 do 49 godina, gdje je iznosio 21,3 posto.