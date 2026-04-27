Superjahta povezana s ruskim milijarderom prošla Hormuški moreuz usred blokada Brod Nord, povezan sa sankcionisanim ruskim milijarderom Alexey Mordashovom, prošao je ključni plovni put dok kroz blokiranu rutu prolazi ograničen broj plovila

Superjahta Nord, povezana sa sankcionisanim ruskim milijarderom Alexey Mordashov, prešla je tokom vikenda Hormuški moreuz, postavši jedno od rijetkih plovila koje je prošlo kroz ograničeni plovni put u središtu američko-iranskog sukoba, prema podacima o praćenju brodova.

Nord je napustio marinu u Dubaiju oko 16 sati u petak, prešao je moreuz u subotu ujutro i stigao u Muscat rano u nedjelju, pokazuju podaci portala MarineTraffic.

Hormuški moreuz, smješten na ulazu u Zaljev, obično obuhvata oko petinu globalne opskrbe naftom. Međutim, od početka sukoba s Iranom 28. februara, samo ograničen broj plovila, uglavnom trgovačkih brodova, svakodnevno prolazi ovim putem.

Prije sukoba, kroz moreuz je dnevno prolazilo od 125 do 140 plovila.

SAD je uveo ograničenja iranskim lukama kao dio odgovora na poteze Iran u ovom plovnom putu.

Mordashova, čeličnog magnata i glavnog dioničara Severstala, sankcionisali su EU i SAD nakon ruskog rata u Ukrajini zbog veza s predsjednikom Vladimirom Putinom.

Prolazak jahte dolazi u trenutku kada Rusija i Iran, dugogodišnji saveznici, nastavljaju produbljivati odnose. Dvije zemlje potpisale su sporazum 2025. godine o jačanju saradnje, uključujući obavještajni i sigurnosni sektor.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Aragchi doputovao je u Rusiju u ponedjeljak na razgovore s predsjednikom Vladimirom Putinom nakon razgovora s posrednicima u Pakistanu i Omanu tokom vikenda.