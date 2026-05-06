Sud u Tunisu osudio bivšeg ministra pravde na 20 godina zatvora Noureddine Bhiri osuđen u slučaju koji se odnosi na falsifikovane pasoše i dokumente o državljanstvu za strance

Sud u Tunisu osudio je bivšeg ministra pravde Noureddinea Bhirija, visokog zvaničnika pokreta Ennahda, na 20 godina zatvora u slučaju koji se odnosi na omogućavanje pasoša i dokumenata o državljanstvu stranim državljanima, objavili su državni mediji, prenosi Anadolu.

Slučaj se fokusira na optužbe za izradu lažnih pasoša i falsifikovanje dokumenata o državljanstvu koji su izdati strancima koji se traže u slučajevima povezanim s terorizmom tokom Bhirijevog mandata na mjestu ministra pravde 2012. godine. Bhiri i njegov tim odbrane kategorički su negirali optužbe.

Bhiri, koji se već nalazi u zatvoru, osuđen je 19. aprila 2025. godine na 43 godine zatvora u posebnom slučaju koji se odnosi na zavjeru protiv državne sigurnosti.

Državna novinska agencija Tunisa, pozivajući se u srijedu na neimenovani pravosudni izvor, saopćila je da je krivično vijeće specijalizovano za slučajeve terorizma pri prvostepenom sudu u Tunisu izreklo zatvorske kazne u trajanju od 11 do 30 godina protiv Bhirija i drugih u slučaju poznatom kao "falsifikovani pasoši i državljanstva".

Izvor je naveo da su Bhiri i bivši sigurnosni zvaničnik Fathi Al-Baladi osuđeni na po 20 godina zatvora.

Sud je također izrekao presude u odsustvu u trajanju od 30 godina s trenutnim izvršenjem protiv Moaza Kherijija, sina lidera Ennahde Racheda Ghannouchija, zajedno sa tri neimenovana optuženika koji su opisani kao bjegunci.

Dvojica drugih neimenovanih optuženika osuđena su na 11 godina zatvora, dok su svi optuženi stavljeni pod administrativni nadzor u trajanju od pet godina.

Prema istom izvoru, sud je također uklonio bivšeg premijera Hamadija Jebalija sa liste optuženih u ovom slučaju.

Iako se na presude može uložiti žalba, sud je naložio trenutno izvršenje, što znači da zatvorske kazne počinju prije donošenja konačne presude.

Državna novinska agencija je navela da su ovi dokumenti omogućili sirijskom državljaninu koji je navodno povezan sa slučajevima međunarodnog terorizma da dobije tuniski identitet.

Agencija je dodala da korijeni ovog slučaja sežu do sirijskog državljanina i njegove supruge koji su dobili tuniske pasoše u tuniskoj ambasadi u Beču između 1982. i 1984. godine, što je argument koji je Bhiri naveo rekavši da se to desilo prije njegovog mandata.

U optužnici se navodi da je dodjela državljanstva i registracija nacionalnih identifikacionih dokumenata za ovaj bračni par na osnovu tih starih pasoša bila falsifikovana 2012. godine, dok je Bhiri nadgledao Ministarstvo pravde.

Bhirijev tim odbrane odbacio je optužbe, opisujući slučaj kao politički i bez ikakvog čvrstog pravnog osnova.

Od februara 2023. godine, vlasti u Tunisu su pritvorile nekoliko opozicionih političara, advokata i aktivista civilnog društva pod optužbama koje uključuju narušavanje javnog reda, zavjeru protiv državne sigurnosti, dosluh sa stranim entitetima, kao i podsticanje i pranje novca. Advokati odbrane negiraju ove optužbe.

Među onima koji su procesuirani su Ghannouchi, lider Fronta nacionalnog spasa Ahmed Nejib Chebbi, Bhiri, bivši ministar u uredu predsjednika Ridha Belhaj, generalni sekretar Republikanske partije Issam Chebbi i bivši ministar Ghazi Chaouachi.

Dok tuniske vlasti insistiraju na tome da poštuju nezavisnost pravosuđa i da se sve procedure provode u skladu sa zakonom bez političkog uplitanja, opozicione grupe optužuju vladu za represiju nad protivnicima, advokatima, sudijama i aktivistima.