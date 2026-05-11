Sud u Bangladešu zabranio otkrivanje spola nerođenog djeteta Visoki sud objavio kompletnu presudu, potez usmjeren na sprečavanje femicida u južnoazijskoj zemlji

Visoki sud Bangladeša u ponedjeljak je donio odluku o zabrani otkrivanja spola fetusa u maternici u potezu koji ima za cilj sprečavanje femicida.

Sudsko vijeće, koje čine sutkinje Naima Haider i Kazi Zinat Hoque, objavilo je kompletnu presudu u predmetu pokrenutom 2020. godine.

Sud je ranije izdao kratku naredbu u februaru 2024. godine.

Advokat Ishrat Hasan, jedan od podnosilaca tužbe, izjavio je novinarima u glavnom gradu Dhaki nakon presude da je riječ o "historijskoj" odluci.

"Otkrivanje spola nerođenog fetusa predstavlja profesionalni prekršaj", rekao je on.

U presudi se navodi praksa u Indiji, gdje je otkrivanje spola nerođenog djeteta nezakonito.

Syed Abdul Hamid, profesor zdravstvene ekonomije na Univerzitetu u Dhaki, rekao je za Anadolu da je riječ o značajnoj presudi koja bi mogla pomoći u zaustavljanju ubijanja ženskih fetusa.

"Takva praksa (abortus fetusa) često se prijavljuje i u Bangladešu i u Indiji, posebno kada u porodici već postoje dvije ili više djevojčica", rekao je on.

Preferiranje muške djece u odnosu na žensku i dalje je široko rasprostranjeno u Južnoj Aziji, posebno u ruralnim područjima.

Sud je također naložio Generalnoj direkciji zdravstvenih službi da u roku od šest mjeseci uspostavi centralnu digitalnu bazu podataka za praćenje dijagnostičkih izvještaja povezanih s nerođenom djecom koji se provode u bolnicama.