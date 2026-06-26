Savezni sudija dao Ministarstvu pravde rok do 2. jula da objavi dodatne necenzurisane dokumente ili objasni zašto određene informacije moraju ostati skrivene

Sud naložio Ministarstvu pravde SAD-a da objavi dodatne dosjee o Epsteinu ili obrazloži redakture Savezni sudija dao Ministarstvu pravde rok do 2. jula da objavi dodatne necenzurisane dokumente ili objasni zašto određene informacije moraju ostati skrivene

Savezni sud u Sjedinjenim Američkim Državama naložio je Ministarstvu pravde da objavi dodatne necenzurisane dokumente povezane s preminulim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom ili da obrazloži zašto određeni podaci moraju ostati povjerljivi.

Sudija Okružnog suda SAD-a Emmet Sullivan dao je vladi rok do 2. jula da postupi po nalogu, koji proizlazi iz tužbe u kojoj se vršilac dužnosti državnog tužioca Todd Blanche tereti za nepropisno zatamnjivanje dijelova dokumenata, objavio je CBS.

Među spornim dokumentima nalazi se osam elektronskih poruka s uklonjenim imenima pošiljalaca ili primalaca, nacrt optužnice protiv Epsteina u kojem su skrivena imena mogućih saučesnika, kao i elektronska poruka iz 2019. godine u kojoj se spominje više potencijalnih saučesnika čiji su identiteti također zatamnjeni.

Sullivan je također naložio Ministarstvu pravde da objavi bilješke s razgovora koje su poslužile kao osnova za nekoliko dokumenata Federalnog istražnog biroa (FBI), a koji sadrže sažetke neprovjerenih navoda protiv predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, ili da objasni zašto ti dokumenti ne mogu biti objavljeni.

Sud je dodatno zatražio od vlade da dostavi popis svih redakcija izvršenih u Epsteinovim dosjeima koji su već objavljeni.

Odluka je donesena nakon višemjesečnih kontroverzi u vezi s načinom na koji je Ministarstvo pravde postupalo s dokumentima povezanim s Epsteinom. Od decembra su objavljeni milioni stranica materijala, uključujući fotografije, elektronsku prepisku i dokumente organa za provođenje zakona.

Tužbu je u aprilu podnijela nezavisna novinarka i pravna komentatorica Katie Phang, tvrdeći da redakcije predstavljaju drsko, šokantno i kontinuirano kršenje saveznog zakona koji nalaže objavljivanje tih dokumenata.

U obrazloženju na 48 stranica sudija Sullivan zaključio je da Phang ima pravo podnijeti tužbu zbog neobjavljenih dokumenata, navodeći da Zakon o slobodi pristupa informacijama (FOIA) ne pruža odgovarajući pravni lijek.

Brendan Ballou, advokat Katie Phang, izjavio je da je vlada mislila da može ignorisati vlastiti zakon i zanemariti sudski nalog.