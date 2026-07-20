Zbog rekordnih vrućina vodostaj najveće italijanske rijeke znatno je opao, što je omogućilo prodor slane morske vode oko 18 kilometara u unutrašnjost i izazvalo probleme u navodnjavanju poljoprivrednih površina

Suša u Italiji: Slana morska voda iz Jadrana prodire u deltu rijeke Po i ugrožava poljoprivredu Zbog rekordnih vrućina vodostaj najveće italijanske rijeke znatno je opao, što je omogućilo prodor slane morske vode oko 18 kilometara u unutrašnjost i izazvalo probleme u navodnjavanju poljoprivrednih površina

Zbog ekstremnih vrućina koje od početka ljeta pogađaju Italiju, vodostaj rijeke Po, najveće rijeke u zemlji, znatno je opao, uslijed čega je slana voda iz Jadranskog mora počela prodirati iz delte rijeke prema unutrašnjosti.

Na rijeci Po, koja se proteže od sjeverozapada Italije do Jadranskog mora i predstavlja prirodni izvor vode za brojna poljoprivredna područja, uz rizik od suše pojavio se i problem prodora slane vode, što dodatno ugrožava poljoprivrednu proizvodnju.

Prema navodima lokalnih medija, protok vode u rijeci Po smanjen je za 65 posto, zbog čega je slana voda iz Jadranskog mora prodrla oko 18 kilometara uzvodno od ušća rijeke.

Zbog toga su na pojedinim područjima zatvoreni kanali za navodnjavanje koji se napajaju vodom iz rijeke Po, dok je brojnim poljoprivrednim površinama obustavljena isporuka vode.

Prodor slane morske vode u deltu rijeke Po uzrokuje zaslanjivanje obradivog zemljišta, što negativno utiče na poljoprivrednu proizvodnju.

Ekipa Anadolu zabilježila je dronom u mjestu Scardovari, u italijanskoj regiji Veneto, gdje se rijeka Po ulijeva u Jadransko more, zaštitne barijere postavljene kako bi se spriječio prodor slane morske vode uzvodno, kao i okolna poljoprivredna zemljišta.

Poljoprivrednica Federica Vidali, koja u Scardovariju već 12 godina uzgaja suncokret, izjavila je za Anadolu da posljedice prodora slane vode postaju sve vidljivije.

“Ovo je moje polje suncokreta. Kao što možete vidjeti, mnogo biljaka nedostaje“, rekla je Vidali.

Istakla je da je glavni problem prodor slane morske vode u sliv rijeke Po.

“Nažalost, ovo za nas nije novi problem. Gotovo svake godine se redovno ponavlja. Zbog toga ne možemo navodnjavati naše usjeve“, kazala je.

Vidali je dodala da su poljoprivrednici suočeni s velikim izazovima.

“Kada bismo u kanalima za navodnjavanje imali dovoljno vode, mogli bismo upravljati ovim problemom, uzgojiti usjeve do žetve i ostvariti prihod. Međutim, u delti rijeke Po to danas za nas nije moguće“, poručila je.