Suđenje propalestinskim aktivistima u Njemačkoj počelo uz sporove zbog sigurnosnih mjera u sudnici Odbrana kritikovala odvajanje optuženih od advokata neprobojnim staklom, ročište odgođeno za narednu sedmicu

Suđenje petorici propalestinskih aktivista optuženih za provalu u kancelarije izraelske kompanije za proizvodnju oružja Elbit Systems počelo je u ponedjeljak u Stuttgartu, ali je ubrzo prekinuto zbog spora oko sigurnosnih mjera u sudnici.

Aktivisti, starosti od 25 do 40 godina, dovedeni su na ročište s lisicama na rukama i smješteni iza neprobojnog stakla, zbog čega nisu mogli povjerljivo komunicirati sa svojim advokatima tokom suđenja.

Branioci su se usprotivili takvom rasporedu sjedenja, a situacija je eskalirala kada su u znak protesta napustili sudnicu. Nakon pauze od oko dva sata, spor nije riješen, te je ročište završeno bez razmatranja suštine slučaja.

"Odbrana smatra da ovakvo postupanje predstavlja neprihvatljivo kršenje prava njihovih klijenata na pravično suđenje te je podnijela zahtjev za izuzeće predsjedavajućeg sudije", naveli su advokati u saopćenju.

Slučaj se odnosi na protest iz septembra 2025. godine u južnom gradu Ulmu, kada su aktivisti provalili u kancelarije kompanije Elbit kako bi skrenuli pažnju na genocid nad Palestincima u Gazi.

Tužilaštvo tvrdi da su aktivisti prouzrokovali štetu od više miliona eura. Osim za oštećenje imovine i neovlašteni ulazak, petorica se terete i za članstvo u kriminalnoj organizaciji.

Suđenje aktivistima, koji imaju irsko, britansko, špansko i njemačko državljanstvo, odgođeno je za narednu sedmicu nakon napetih dešavanja prvog dana.

Tokom ročišta u kompleksu zatvora visoke sigurnosti Stuttgart-Stammheim, deseci demonstranata okupili su se ispred suda noseći transparente s porukama "Od Ulma do Gaze, sloboda za sve političke zatvorenike" i "Oslobodite petorku iz Ulma, zatvorite Elbit".



​​​​​​​Protestovali su protiv produženog pritvora aktivista i, kako navode, teških zatvorskih uslova od njihovog hapšenja u septembru 2025. godine.

Kompanija Elbit Systems, najveći izraelski proizvođač vojne opreme, ima više kancelarija i proizvodnih pogona širom Njemačke i specijalizirana je za komunikacijske sisteme, izviđačke tehnologije, bespilotne letjelice i kopnena vozila, uz bliske veze s njemačkom vojnom industrijom.