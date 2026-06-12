Stupio na snagu novi EU pakt o migracijama: Stroža pravila azila i jača kontrola granica Pakt uvodi obavezne sigurnosne provjere, ubrzane granične procedure i novi sistem solidarnosti među državama članicama, uz jačanje zaštite vanjskih granica EU

Pakt Evropske unije o migracijama i azilu zvanično je stupio na snagu, uvodeći sveobuhvatne promjene u migracionoj politici bloka, uključujući strože procedure azila, brže povratke i jačanje kontrole vanjskih granica, saopćila je Evropska komisija, javlja Anadolu.

Pakt revidira okvir bloka za migracije i azil i oblikuje njegov novi pristup migracijama, navodi se u saopćenju Evropske komisije.

"EU prvi put ima sveobuhvatan okvir za migracije i azil, sa snažnom zaštitom vanjskih granica, pravednim i čvrstim pravilima o azilu i ravnotežom između solidarnosti i odgovornosti", navodi se u saopćenju.

Od ovog petka, države članice će moći u potpunosti primjenjivati ​​pravila u praksi.

Pakt, prema saopćenju, ima za cilj jačanje vanjskih granica putem obavezne registracije i temeljitih sigurnosnih provjera za iregularne migrante koji prelaze granice EU.

Također nastoji uvesti ubrzane granične procedure u pograničnim područjima za osobe za koje se smatra da im vjerovatno nije potrebna zaštita, koje predstavljaju sigurnosni rizik ili za koje se utvrdi da su obmanule vlasti, uz brze povratke bez dozvole za ulazak na teritoriju EU.

Pakt uvodi kraće rokove za postupke azila, uz stroža pravila o zloupotrebama i naknadnim zahtjevima.

Također uspostavlja ono što se u izjavi naziva "pravedna ravnoteža između solidarnosti i odgovornosti, sa stalnim obaveznim mehanizmom solidarnosti i mogućnošću da države članice doprinesu solidarnosti na fleksibilan način".

Navodi se da pakt također jača zaštitne mjere za zaštitu temeljnih prava, uključujući nezavisno praćenje tokom provjere i postupaka azila na granicama.

"Države članice će nastaviti prilagođavati i usavršavati nove procedure u narednim mjesecima, uz kontinuiranu podršku Komisije i agencija EU", dodaje se u izjavi.