Studija: Njemački obrazovni sistem favorizuje bogatije porodice Put djeteta i dalje zavisi od porodičnih prihoda i obrazovanja, a najsiromašniji imaju daleko manje šanse da upišu pripremni univerzitetski program, objavio je Institut ifo

Obrazovne mogućnosti u Njemačkoj i dalje uveliko zavise od porodične pozadine, a djeca iz siromašnijih porodica imaju daleko manje šanse da upišu srednje škole univerzitetskog smjera, otkriveno je u utorak u izvještaju, javlja Anadolu.

Ludger Woessmann, direktor ifo centra za ekonomiju obrazovanja, rekao je da nalazi pokazuju da obrazovanje i prihodi roditelja igraju odlučujuću ulogu u tome da li će djeca upisivati ​​gimnaziju, pripremni univerzitetski program u zemlji.

Učenici čiji roditelji nemaju diplomu o završenoj srednjoj školi i čiji je neto prihod domaćinstva ispod 2.750 eura (3.220) imaju samo 16,9 posto šanse da pohađaju gimnaziju, pokazala je studija.

Nasuprot tome, djeca imaju 80,3 posto šanse da pohađaju gimnaziju kada oba roditelja imaju završenu srednju školu i kombinovani neto prihod veći od 6.000 eura (7.020 dolara).

Studija je zasnovana na podacima skoro 68.000 djece i adolescenata uzrasta od deset do 18 godina koji su učestvovali u Mikrocenzusu, najvećoj reprezentativnoj anketi domaćinstava u Njemačkoj.

Istraživači ifoa rekli su da će smanjenje jaza zahtijevati proširenje obrazovanja u ranom djetinjstvu i veću podršku porodicama.

Pozvali su na jačanje podrške nastavnicima u školama koje rade s učenicima iz ugroženih grupa, više besplatnih programa učenja i kasnije razdvajanje djece u različite vrste škola.