Rezolucija je usmjerena na partnerstvo univerziteta sa Hebrejskim univerzitetom u Jerusalemu, a organizatori navode da je glasanje simbolično

Studentska skupština Univerziteta u Beču izglasala akademski bojkot izraelskih univerziteta Rezolucija je usmjerena na partnerstvo univerziteta sa Hebrejskim univerzitetom u Jerusalemu, a organizatori navode da je glasanje simbolično

Na Univerzitetu u Beču, nezavisno organizovana studentska skupština glasala je velikom većinom za akademski bojkot izraelskih obrazovnih institucija, prema aktivističkoj grupi Univerzitet u Beču za Palestinu, koja je objavila rezultat na Instagramu, javlja Anadolu.

Prethodno je više od 1.000 studenata na univerzitetu potpisalo peticiju za sazivanje studentske skupštine, koju su organizatori opisali kao prvu te vrste u Austriji.

Studentska rezolucija je eksplicitno usmjerena protiv strateškog partnerstva između Univerziteta u Beču i Hebrejskog univerziteta u Jerusalemu, koje postoji od 2015. godine.

Prvi ključni prijedlog koji je skupština usvojila nosio je naziv "Akademski bojkot umjesto saučesništva u genocidu".

Inicijatori optužuju partnerski univerzitet u Jerusalemu za direktnu saradnju sa izraelskom vojskom.

Ostali zahtjevi učesnika uključuju uvođenje univerzitetske "civilne klauzule" kojom se zabranjuju vojna istraživanja, kao i povlačenje sigurnosnih snaga i austrijske domaće obavještajne službe sa kampusa.

Prema podacima "Univerziteta u Beču za Palestinu", sastanku je prisustvovalo otprilike 400 studenata koji ispunjavaju uslove.

Jedna od najvećih univerzitetskih predavaonica u novoj zgradi instituta navodno je bila popunjena preko kapaciteta.

Na početku okupljanja, južnoafrički autor Andrew Feinstein, koji je radio za Afrički nacionalni kongres (ANC) pod Nelsonom Mandelom, održao je govor u kojem je naglasio historijski značaj okupljanja.

U obraćanju, Feinstein je također istakao historijsku neophodnost međunarodne kampanje "Bojkot, dezinvestiranje i sankcije" (BDS).

Međutim, sa pravnog stanovišta, glasanje skupštine nije obavezujuće i simbolično, jer se radi o nezavisnoj aktivističkoj skupštini, a ne o službenom tijelu univerzitetske administracije ili legalno uspostavljenog studentskog vijeća.