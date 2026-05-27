Studenti u Dresdenu na nogama: Rektorat odobrio projekt s izraelskom vojnom firmom uprkos zabrani Studenti protestuju zbog ugovora univerziteta o istraživanju dronova s izraelskom vojnom kompanijom Elbit Systems, uprkos prigovorima etičkog odbora univerziteta

Studenti na Tehničkom univerzitetu u Dresdenu (TU Dresden) protestuju protiv istraživačkog projekta s izraelskom odbrambenom firmom Elbit Systems, nakon što je univerzitetski etički odbor glasao protiv ove saradnje, ali ju je rektorat unatoč tome odobrio, javlja Anadolu.

„Za bijednih 30.000 eura (35.000 dolara), provodi se istraživanje na oružju za ubijanje“, navela je u saopštenju studentska grupa Socijalističko-demokratski savez studenata Dresden (SDS).

Ova grupa se protivi saradnji jer su bespilotne letjelice Hermes 900 kompanije Elbit Systems korištene u Gazi, gdje je brutalna vojna kampanja Izraela ubila hiljade civila i koju su mnoge nevladine organizacije opisale kao genocid.

Prema medijskim izvještajima, projekat je fokusiran na pogonski sistem izraelskog drona Hermes 900. Ova letjelica se smatra pogodnom za operacije na srednjim visinama, ali se navodi da je motor pretežak za misije poput onih o kojima je izvještavano u Gazi, što uzrokuje nestabilno ponašanje u letu, pa čak i padove.

Studentska grupa je zatražila prekid kontroverznog projekta i povlačenje tužbi podnesenih protiv članova univerzitetskog etičkog odbora, nakon što su dokumenti koji su procurili u medije pokazali da je rektorat odobrio projekat uprkos prigovorima tog odbora.