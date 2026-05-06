Autor Charles-Edouard Bouee kaže da vještačka inteligencija može poboljšati život, ali samo ako ljudi ostanu pod kontrolom i ako se mašine koriste za eliminaciju zadataka niske vrijednosti

Stručnjak upozorava: Korištenje vještačke inteligencije bez ljudske kontrole vodi u neizvjesnost Autor Charles-Edouard Bouee kaže da vještačka inteligencija može poboljšati život, ali samo ako ljudi ostanu pod kontrolom i ako se mašine koriste za eliminaciju zadataka niske vrijednosti

Zamislite svijet u kojem mašine u potpunosti zamjenjuju ljude. Taj najgori scenarij može se izbjeći ako se vještačka inteligencija (AI) koristi za unapređenje, a ne za zamjenu, ljudskog donošenja odluka, smatraju stručnjaci.

„AI poboljšava... kvalitet života, sve dok predstavlja kombinaciju čovjeka i mašine. Ako uzmete samo mašinu, onda stvaramo svijet koji je izvan naše kontrole“, rekao je za Anadolu Charles-Edouard Bouee, stručnjak za vještačku inteligenciju i autor, na konferenciji GITEX AI u Almatyju, u Kazahstanu.

On je naveo studije koje pokazuju da ljudi u tehnološkom sektoru gube osjećaj za vrijeme zbog oslanjanja na mašine radi brzih odgovora.

Ljudima je potrebno vrijeme da rastu, baš kao i drveću, rekao je on.

Dodao je da bi krajnji cilj trebao biti eliminisanje zadataka niske vrijednosti i fokusiranje na rad visoke vrijednosti.

Težnja da se ljudi u potpunosti zamijene mašinama nosi rizik od grešaka, rekao je on.

Istakao je da je zdravstveni sektor među prvima koji doživljava masovnu transformaciju zbog ogromne količine dostupnih ličnih podataka.

AI je pomogla u ublažavanju pritiska na pretrpane zdravstvene sisteme i unaprijedila istraživanja o ljudskoj dugovječnosti, rekao je on.

Mašine su preuzele zadatke koji se ponavljaju i aktivnosti koje zahtijevaju veliku obradu podataka, rekao je on, naglašavajući da vještačka inteligencija potpomognuta ljudskim faktorom osnažuje radnu snagu, umjesto da zamijeni radnike.

Pozvao je vlade da prekvalifikuju radnu snagu kako bi ljudi mogli prihvatiti novu tehnologiju umjesto da joj se opiru.

Ljudi se po prirodi boje nepoznatog, a to se odražava i na njihove stavove prema tehnologiji, dodao je on.

Također je naveo da AI može poboljšati hiruršku preciznost, sigurnost u vožnji i cjelokupni kvalitet života oslobađajući vrijeme koje ljudi mogu provesti s porodicom ili u bavljenju hobijima.

– Dominacija SAD-a i Kine

Bouee se osvrnuo i na globalnu utrku u oblasti vještačke inteligencije, sa Sjedinjenim Američkim Državama s jedne i Kinom s druge strane.

„Nismo u prvom tehnološkom valu, mi smo u petom tehnološkom valu.

„Prvi: računari. Koja je bila najpoznatija kompanija 80-ih? IBM – sada je nema. A koji je bio najpoznatiji računarski softver? Microsoft – i svi ga koristimo.“

On je rekao da su razvoj vještačke inteligencije predvodile Sjedinjene Američke Države, s Kinom odmah iza njih, dok je Evropa zaostala.

Evropske nacije bi trebale prihvatiti ovu tehnologiju kako bi efikasno reorganizovale svoje vlade, rekao je on.

„To sam stavio kao predgovor u većinu svojih knjiga... moramo pronaći ravnotežu između ljudskih vrijednosti, koje su najvažnije, i tehnološkog napretka.“

Bouee je rekao da Evropa i Turska posjeduju snažne historijske vrijednosti koje mogu pomoći u održavanju te ravnoteže.