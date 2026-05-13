Stručnjaci kažu da samit Xija i Trumpa pojačava očekivanja za sporazume Kine i SAD-a Kineski predsjednik Xi Jinping ugostit će Donalda Trumpa na bilateralnom samitu u četvrtak, dok dvije najveće svjetske ekonomije rješavaju bilateralne i geopolitičke izazove

Dok je pažnja svjetske javnosti usmjerena na sastanak kineskog predsjednika Xi Jinpinga i američkog predsjednika Donalda Trumpa u Pekingu, stručnjaci očekuju moguće dogovore između dvije najveće svjetske ekonomije, javlja Anadolu.

Sourabh Gupta iz Instituta za kinesko-američke studije rekao je za Anadolu da će biti sporazuma između SAD-a i Kine nakon što se Xi i Trump sastanu.

"Već su vođeni preliminarni razgovori. U planu je velika narudžba Boeingovih aviona, kao i velika kupovina američkih poljoprivrednih proizvoda. Ostaje da se vidi šta će SAD ponuditi zauzvrat", rekao je Gupta u tekstualnoj poruci ubrzo nakon što je Trump u srijedu sletio u Peking.



Xi i Trump će u četvrtak učestvovati na bilateralnom samitu, a sastat će se još nekoliko puta do petka, kada američki predsjednik napušta Peking.

Rat u Iranu, Tajvan, trgovina, carine, kao i visoka tehnologija vjerovatno će biti detaljno razmatrani dok Washington nastoji rebalansirati bilateralne trgovinske odnose od 414,7 milijardi dolara (352,33 milijardi eura) zabilježene prošle godine.

U pratnji Trumpa su brojni izvršni direktori velikih američkih kompanija, uključujući Jensena Huanga iz Nvidije, Elona Muska iz Tesle, Tima Cooka iz Applea, Larryja Finka iz BlackRocka, Stephena Schwarzmana iz Blackstonea, Kelly Ortberg iz Boeinga, Briana Sikesa iz Cargilla, Jane Fraser iz Citigroupa, Larryja Culpa iz GE Aerospacea, Davida Solomona iz Goldman Sachsa, Sanjaya Mehrotru iz Microna i Cristiana Amona iz Qualcomma.

Politički ekonomista Jostein Hauge rekao je da bi "rijetka" koncentracija poznatih direktora kompanija iz Fortune 500 koje je Trump doveo u Peking mogla dovesti do "velikih trgovinskih sporazuma", prema objavi na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Uoči samita Xi-Trump, vodeći kineski i američki trgovinski pregovarači sastali su se u srijedu u Južnoj Koreji i održali ono što je Peking opisao kao "konstruktivne razmjene".

Sastanak, koji su predvodili američki ministar finansija Scott Bessent i kineski potpredsjednik He Lifeng, održao je "iskrene, dubinske i konstruktivne razmjene", fokusirajući se na ekonomska i trgovinska pitanja od obostranog interesa, kao i na daljnje proširenje praktične saradnje.

Mushahid Hussain, diplomata, praktičar i dugogodišnji analitičar za Kinu, primijetio je da je Trumpova posjeta "vjerovatno najznačajnija i najsuštinskija posjeta bilo kojeg američkog predsjednika Pekingu od Nixonovog pionirskog putovanja 1972. godine".

Razgovori između lidera "obuhvatit će širok spektar pitanja, od rata s Iranom do tarifa i trgovine, do formuliranja novih 'pravila igre' u bilateralnim odnosima između dvije najveće svjetske ekonomije u brzo transformirajućem, turbulentnom svijetu", rekao je Hussain, koji vodi Pakistansko-kineski institut, u tekstualnoj izjavi za Anadolu.

SAD i Kina su normalizovale odnose ubrzo nakon Nixonovog putovanja i uspostavile diplomatske odnose 1. januara 1979. godine.

Kineski analitičar Einar Tangen je naveo ekonomski aspekt razgovora.

"Peking želi mirnije ekonomske vode, a istovremeno kupuje vrijeme za domaće prilagođavanje: vraćanje poslovnog povjerenja, sprečavanje ubrzanog razdvajanja, održavanje pristupa izvozu, stabilizaciju tržišta nekretnina i finansija i izbjegavanje istovremenih kriza u trgovini, tehnologiji i sigurnosti", rekao je Tangen za Anadolu iz kineske prijestolnice.

Oba lidera "žele izbjeći rat na Bliskom istoku koji bi znatno povećao cijene energije", rekao je, misleći na rat s Iranom koji su SAD i Izrael pokrenuli 28. februara.

"Ni Washington ni Peking nemaju koristi od naftnih šokova ili poremećaja u zaljevskim brodskim rutama. Dakle, vjerovatni ishod nije velika pogodba. To je upravljana koegzistencija", rekao je, napominjući da Trump želi "vidljive pobjede" koje "može politički prodati", dok Kina želi "strateški prostor za disanje bez odustajanja od ključnih interesa".