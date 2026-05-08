Strateški trenutak za mir na Južnom Kavkazu: Otopljavanje odnosa između Armenije i Turske Novi diplomatski angažman podstiče nadu u stabilnost širom Južnog Kavkaza

Bujica diplomatskih aktivnosti u Jerevanu signalizirala je novo poglavlje za Južni Kavkaz, dok armenski zvaničnici i posrednici Evropske unije insistiraju na potpunoj normalizaciji odnosa s Turskom i trajnom miru s Azerbejdžanom, javlja Anadolu.

Nazivajući trenutnu atmosferu "strateškim trenutkom u vremenu", Magdalena Grono, specijalna predstavnica EU za Južni Kavkaz, rekla je da regija počinje postizati nivo stabilnosti koji je izuzetno dobrodošao.

"Dva rukovodstva u Bakuu i Jerevanu bila su vrlo hrabra u otvaranju mogućeg novog poglavlja", rekla je Grono u intervjuu za Anadolu.

Rekla je da bi ponovno otvaranje granice između Armenije i Turske omogućilo Armeniji da se "integriše u dublju trgovinu", a istovremeno unaprijedi tranzitne i agende povezivanja.

"Svi pozdravljaju prilike koje ovo donosi i mi, naravno, sa strane EU, se jako nadamo napretku i u mirovnom procesu između Armenije i Azerbejdžana, institucionalizaciji, ali i u normalizaciji, punoj normalizaciji između Armenije i Turske", podvukla je.

Normalizacija između Ankare i Jerevana duboko je isprepletena sa širim okvirom "Mira na Južnom Kavkazu".

Turska je dosljedno održavala politiku koordinacije s Azerbejdžanom u vezi sa svojim koracima s Armenijom.

Armenski premijer Nikol Pashinyan izjavio je u ponedjeljak da se nada da će posjetiti Azerbejdžan 2028. godine na sljedećem samitu Evropske političke zajednice (EPC).

"Nadam se da ću imati priliku posjetiti Azerbejdžan 2028. godine na samitu EPC", rekao je Pashinyan na samitu EPC održanom u Jerevanu.

Napomenuo je da su Armenija i Azerbejdžan međusobno podržali kandidature za domaćine budućih samita EPC.

Pashinyan je naglasio da je to prvi put da je azerbejdžanski predsjednik učestvovao na događaju održanom u Armeniji, iako putem videokonferencije.

Zamjenik ministra vanjskih poslova Vahan Kostanyan izjavio je da je dijalog između Ankare i Jerevana u posljednje dvije godine doživio brzi porast, ističući "historijsku" posjetu turskog potpredsjednika Cevdeta Yilmaza Armeniji.

U razgovoru za Anadolu, Kostanyan je rekao da su u toku "višedimenzionalni razgovori" u koje je uključeno nekoliko ministarstava o pitanjima koja uključuju kulturnu baštinu i transportnu infrastrukturu.



Sargis Khandanyan, predsjedavajući Stalnog odbora za vanjske odnose Armenije, naglasio je da će vladina "regionalizacija" vanjske politike ostati prioritet bez obzira na predstojeće izbore u Armeniji.

"Mislim da neće biti većih promjena nakon izbora, nastavit ćemo s ravnotežom i balansiranjem politike", rekao je Khandanyan za Anadolu.

Parlamentarni izbori 7. juna smatraju se ključnim referendumom o Pashinyanovoj politici "Raskršća mira" usmjerenoj na jačanje povezanosti Armenije sa susjednim Azerbejdžanom, Gruzijom, Iranom i Turskom, uz istovremeno podsticanje regionalne saradnje i međusobnog razumijevanja među narodima.

Pashinyan tvrdi da dugoročna sigurnost i suverenitet Armenije zavise od prelaska sa modela "sigurnosti kroz vojni savez" na model zasnovan na "sigurnosti kroz regionalnu integraciju", tvrdeći da je otvaranje granica jedini način da se spriječi daljnja izolacija.

U ponedjeljak je potpredsjednik Turske Cevdet Yilmaz izjavio da je normalizacija i mirovni proces postignut između Turske i Armenije na Južnom Kavkazu "izuzetno vrijedan" i da će "služiti kao primjer i inspiracija drugima širom svijeta".

Prema Yilmazu, "napredak se postiže iz dana u dan u odnosima Azerbejdžana i Armenije, uz obostrano pozitivne korake", dok paralelni napori između Turske i Armenije "stvaraju novu atmosferu na Južnom Kavkazu".

"Ovo je jedna od strateški najvažnijih regija na svijetu. Historijski je bila tranzitna regija. Vjerujemo da će, kako se mir i normalizacija budu postizali na Južnom Kavkazu, prije svega, svi koji žive u ovoj regiji imati koristi."

"Azerbejdžan, Armenija i Turska, sve zemlje će imati koristi", rekao je.

Prema Khandanyanu, "iz naše perspektive ne postoji nijedan politički razlog koji blokira ovaj proces."