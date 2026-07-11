Dror Feiler, švedski jevrejski aktivista i predsjednik organizacije Evropski Jevreji za pravedan mir, rekao je za Anadolu da demonstranti stoje u odbrani prava Palestinaca

Stotine ljudi u Švedskoj protestuju protiv izraelskih napada i kršenja primirja u Gazi Dror Feiler, švedski jevrejski aktivista i predsjednik organizacije Evropski Jevreji za pravedan mir, rekao je za Anadolu da demonstranti stoje u odbrani prava Palestinaca

Stotine ljudi okupile su se u subotu u švedskoj prijestolnici Stockholmu kako bi protestovale protiv izraelskih napada na Gazu, kršenja primirja i ograničenja humanitarne pomoći koja ulazi u enklavu.

Demonstranti su se okupili na trgu Odenplan na poziv nekoliko organizacija civilnog društva.

Demonstranti, noseći palestinske zastave, uzvikivali su slogane protiv Izraela i pozivali na hitno ukidanje blokade Gaze.

Također su optužili Izrael za kršenje primirja postignutog 10. oktobra 2025. godine.

Dror Feiler, švedski jevrejski aktivista i predsjednik organizacije Evropski Jevreji za pravedan mir, rekao je za Anadolu da demonstranti stoje u odbrani prava Palestinaca, pravde i jednakosti.

„Mir postignut bez pravde nije pravi mir i na kraju će dovesti do novog rata“, kazao je Feiler.

Optužio je međunarodnu zajednicu da okreće glavu od navodnih zločina protiv čovječnosti i kršenja međunarodnog prava u Gazi.

Feiler je također kritikovao ono što je opisao kao urušavanje međunarodnog poretka i zakona uspostavljenih nakon Drugog svjetskog rata i Holokausta, tvrdeći da moćni akteri primjenjuju pravila u skladu sa vlastitim interesima.

Odbacujući optužbe za antisemitizam na račun demonstracija, rekao je da se protestanti protive ugnjetavanju bez obzira na to ko ga provodi.

„Kritikovanje izraelske vlade ili cionizma ... ne čini nekoga antisemitskim“, rekao je Feiler.