Požar je izbio u okrugu Kemayoran u centralnom dijelu glavnog grada Indonezije kasno u ponedjeljak navečer

Stotine ljudi ostalo bez krova nad glavom u velikom požaru u Džakarti Požar je izbio u okrugu Kemayoran u centralnom dijelu glavnog grada Indonezije kasno u ponedjeljak navečer

Stotine ljudi ostalo je bez krova nad glavom nakon što je veliki požar u glavnom gradu Indonezije, Džakarti, zahvatio više od 300 kuća, izvijestili su u utorak državni mediji, prenosi Anadolu.

Požar je izbio kasno u ponedjeljak u okrugu Kemayoran u centralnoj Džakarti, ostavivši 620 ljudi bez domova nakon što je zahvatio gusto naseljeno stambeno područje, javila je novinska agencija Antara, pozivajući se na lokalne zvaničnike.

Agencija za vatrogasnu službu i spašavanje Centralne Džakarte saopštila je da je požar pogodio 330 domaćinstava, raselivši stanovnike u nekoliko gradskih blokova.

„Oko 620 ljudi izgubilo je svoje domove“, izjavio je šef agencije Syarifudin.

Vatrogasci su se tokom operacije suočili sa značajnim izazovima, uključujući zakrčene prilazne puteve, veliku masu posmatrača i stanovnike koji su pokušavali spasiti svoje stvari dok se požar širio.

Vlasti su saopštile da je požar stavljen pod kontrolu oko 23:30 sati po lokalnom vremenu (16:30 GMT) i potpuno ugašen u utorak ujutro u 4:15 satima, po lokalnom vremenu. Ukupno 35 vatrogasnih vozila i 175 pripadnika osoblja angažovano je na suzbijanju stihije.

Zvaničnici su naveli da je u toku procjena štete i provođenje mjera pomoći za raseljene porodice.