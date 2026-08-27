Izraelske snage rasporedile desetine vojnih vozila, ispalile suzavac na novinare i zatvorile ceste u istočnom Nablusu

Stotine izraelskih okupatora upale u "Josipovu grobnicu" uz vojnu pratnju Izraelske snage rasporedile desetine vojnih vozila, ispalile suzavac na novinare i zatvorile ceste u istočnom Nablusu

Stotine izraelskih okupatora upale su kasno u srijedu na lokalitet poznat kao "Josipova grobnica" na sjeveru okupirane Zapadne obale, uz pratnju izraelskih snaga, objavili su palestinski mediji.

Zvanična palestinska novinska agencija Wafa objavila je da su izraelske snage ušle u istočni Nablus s desetinama vojnih vozila i buldožerom kako bi osigurale upad.

Izraelski vojnici također su ispalili suzavac na novinare i zatvorili ceste koje vode prema tom području, navela je agencija.

Lokalitet se nalazi na istočnom rubu Nablusa, na području pod palestinskom administrativnom kontrolom, i često je poprište napetosti.

Izraelski okupatori tvrde da se na tom mjestu nalaze posmrtni ostaci biblijskog Josifa, koji je donesen iz Egipta i tamo sahranjen.

Palestinski izvori i arheolozi osporavaju tu tvrdnju, navodeći da je građevina stara svega nekoliko stoljeća i da predstavlja grobnicu muslimanskog vjerskog velikodostojnika po imenu Youssef Dweikat.

Lokalitet je česta destinacija izraelskih okupatora koji od izraelske okupacije Zapadne obale 1967. godine tamo održavaju vjerske obrede.

Uprkos tome što je pod palestinskom administracijom, lokalitet redovno posjećuju izraelski okupatori u pratnji izraelskih snaga, često noću.

Prema zvaničnim palestinskim podacima, izraelska eskalacija na Zapadnoj obali, uključujući napade vojske i okupatora od početka rata u Gazi, usmrtila je 1.183 Palestinca i ranila više od 12.000, dok je oko 24.000 Palestinaca uhapšeno.