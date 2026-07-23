Steinmeier: Njemačka ne smije dozvoliti da se ekstremna desnica ponovo ukorijeni - Njemački predsjednik upozorio na opasnost rasizma i ekstremističkih ideologija povodom 10. godišnjice napada u Minhenu

Predsjednik Njemačke Frank-Walter Steinmeier izjavio je da se u zemlji nikada ne smije dozvoliti ponovno jačanje rasizma i ekstremno desničarskih ideologija.

Obraćajući se na komemoraciji povodom 10. godišnjice rasističkog terorističkog napada u Minhenu, Steinmeier je odao počast devetero ubijenih, istakavši da taj napad nije duboko pogodio samo porodice žrtava, grad Minhen i saveznu pokrajinu Bavarsku, već cijelu Njemačku.

Steinmeier je naglasio da je ekstremno desničarska ideologija kroz historiju Njemačke dovela do smrti miliona ljudi.

“Nikada ne smijemo zatvarati oči pred tim da se ovakav način razmišljanja ponovo ukorijeni u našoj zemlji. Antisemitizmu i rasizmu nema mjesta u našem društvu“, poručio je njemački predsjednik.

On je istakao da napadač svoje žrtve nije lično poznavao, ali ih je svjesno odabrao zbog njihovog porijekla, dodajući da činjenica da je počinitelj imao migrantsko porijeklo ne mijenja tu stvarnost.

Steinmeier je naglasio da je ljudsko dostojanstvo jednako za sve te da niko nije superiorniji od drugoga zbog svog porijekla. Dodao je da je dostojanstvo čovjeka, zajamčeno njemačkim Ustavom, temeljna vrijednost društva.

Tokom govora Steinmeier je pročitao imena svih devet žrtava napada – Armele Segashi, Cana Leyle, Dijamanta Zabergje, Guiliana Kollmanna, Huseyina Dayicika, Roberta Rafaela, Sabine Sulaj, Selcuka Kilica i Sevde Dag – naglasivši da je svako od njih predstavljao jedinstvenu životnu priču koja je nasilno prekinuta.

Njemački predsjednik rekao je da država i društvo ne smiju šutjeti pred uzrocima i posljedicama ekstremno desničarskih terorističkih napada. Posebno je ukazao da je činjenica da napad u Minhenu dugo nije jasno označen kao ekstremno desničarski teroristički napad predstavljala veliko opterećenje za porodice žrtava.

Steinmeier je podsjetio i na druge ekstremističke napade u Njemačkoj, uključujući napade u Solingenu, Halleu i Hanauu, ubistvo političara Waltera Lubckea te zločine koje je počinila Nacional-socijalistička podzemna organizacija (NSU), naglasivši potrebu izvlačenja pouka iz tih događaja.

Pozvao je na odlučniju borbu protiv rasističkog govora mržnje i svih objava i postupaka kojima se podstiču mržnja i neprijateljstvo među ljudima. Upozorio je da se ne smiju potcijeniti sve vidljiviji nacistički simboli i ekstremno desničarski narativi, posebno na društvenim mrežama, u školama i među mladima.

Napad u Minhenu izveo je 22. jula 2016. godine Iranac Ali David Sonboly, koji je u jednom trgovačkom centru ubio devet osoba, među kojima troje državljana Turske. Nakon napada počinitelj je izvršio samoubistvo.