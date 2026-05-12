Keir Starmer kaže da će „nastaviti s vladanjem“ nakon „destabilizirajućih“ 48 sati koji su uslijedili nakon izbornih neuspjeha Laburista

Starmer poručio kabinetu: Zemlja očekuje stabilnost, a ne ostavke

Britanski premijer Keir Starmer rekao je u utorak ministrima da će „nastaviti da vlada“ uprkos rastućem pritisku zbog nedavnog izbornog poraza Laburista i poziva da podnese ostavku, prenosi Anadolu.

Govoreći na sastanku kabineta, nastojao je stabilizovati svoju vladu nakon perioda koji je opisao kao „destabilizirajući“ za Westminster.

Prema izvještaju iz Downing Streeta br. 10, on je ministrima rekao: „Kao što sam rekao jučer, preuzimam odgovornost za ove izborne rezultate i preuzimam odgovornost za provođenje promjena koje smo obećali.

„Proteklih 48 sati bilo je destabilizirajuće za vladu, a to nosi stvarnu ekonomsku cijenu za našu zemlju i za porodice. Laburistička partija ima proces za opoziv lidera, a taj proces nije pokrenut.

„Zemlja od nas očekuje da nastavimo s vladanjem. To je ono što ja radim i što mi, kao kabinet, moramo činiti“, dodao je.

Ove izjave dolaze usred sve većih kritika unutar Laburističke partije nakon izbornih neuspjeha stranke.

Miatta Fahnbulleh, ministrica za zajednice, postala je prva ministrica u vladi koja je podnijela ostavku, pridruživši se grupi od više od 70 laburističkih zastupnika koji su pozvali premijera da se odmah povuče ili da sastavi vremenski okvir za odlazak s funkcije.

Previranje se produbilo kasno u ponedjeljak navečer kada je Downing Street zamijenio šest pomoćnika ministara koji su dali ostavke ranije te večeri, u onome što se činilo kao pokušaj stabilizacije nižih rangova vlade dok se pritisak na premijera pojačava.