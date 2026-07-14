U svom trećem Izvještaju o demografiji, Komisija je navela da se očekuje kako će broj stanovnika EU-a pasti sa sadašnjih 450,6 miliona na oko 445 miliona do 2050. godine

Starenje stanovništva EU-a mijenja tržište rada i povećava potrebe za zdravstvenom i dugotrajnom njegom U svom trećem Izvještaju o demografiji, Komisija je navela da se očekuje kako će broj stanovnika EU-a pasti sa sadašnjih 450,6 miliona na oko 445 miliona do 2050. godine

Starenje stanovništva Evropske unije mijenja tržište rada i stvara dodatni pritisak na sisteme zdravstvene i dugotrajne njege, saopćila je u utorak Evropska komisija, upozoravajući da će demografske promjene zahtijevati ciljane politike kako bi se održao privredni rast i stabilnost javnih finansija.

U svom trećem Izvještaju o demografiji, Komisija je navela da se očekuje kako će broj stanovnika EU-a pasti sa sadašnjih 450,6 miliona na oko 445 miliona do 2050. godine, te na 398,8 miliona do 2100. godine, dok ljudi istovremeno žive duže nego ikada ranije.

Prema izvještaju, do 2050. godine gotovo svaki treći stanovnik EU-a imat će 65 ili više godina, u poređenju s približno svakom petom osobom danas.

Komisija je istakla da će smanjenje broja stanovnika radne dobi zahtijevati veće učešće na tržištu rada i veću produktivnost kako bi se nadoknadio nedostatak radne snage.

Oko 20 posto stanovništva radne dobi trenutno je izvan tržišta rada, dok razlika u zaposlenosti između muškaraca i žena iznosi deset procentnih poena. Također, oko osam miliona mladih ljudi nije ni u obrazovanju, niti zaposleno ili uključeno u programe stručnog osposobljavanja, navodi se u izvještaju.

Komisija je saopćila da će povećanje učešća žena na tržištu rada, pomoć mladima u sticanju novih vještina, omogućavanje starijim osobama da ostanu zaposlene ukoliko to žele, te povećanje produktivnosti kroz inovacije i umjetnu inteligenciju biti ključni za suočavanje s ovim izazovima.

Dodala je da će kvalifikovana migracija i dalje imati važnu ulogu u rješavanju problema nedostatka radne snage, ali je naglasila da prioritet treba ostati na dodatnom osposobljavanju i prekvalifikaciji ljudi koji već žive u EU-u.

U izvještaju se navodi da će starenje stanovništva povećati i potrebe za zdravstvenom i dugotrajnom njegom. Očekuje se da će broj osoba kojima je potrebna podrška porasti sa 36 miliona na 48 miliona do 2070. godine, dok bi se udio stanovništva starijeg od 80 godina mogao udvostručiti.

Evropska komisija je saopćila da državama članicama pruža podršku kroz inicijative u oblastima stanovanja, obrazovanja i vještina, zdravstva, smanjenja siromaštva i regionalnog razvoja, s ciljem da se demografske promjene pretvore u priliku, a ne samo u izazov.