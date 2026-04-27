Stanovništvo evakuirano nakon poplava na jugu Kine Škole zatvorene dok vatrogasci raspoređuju spasilačke timove u regiji Guangxi

Kratkotrajne, ali intenzivne padavine izazvale su bujične poplave u autonomnoj regiji Guangxi Zhuang na jugu Kine u ponedjeljak, prisilivši evakuaciju i premještanje zarobljenih stanovnika.

Pljuskovi su doveli do iznenadnih poplava u Qinzhou, javlja državni medij "Global Times".

Zbog teških vremenskih uslova obustavljena je nastava u nekoliko škola.

Lokalne vatrogasne službe rasporedile su 25 vatrogasnih vozila i 150 vatrogasaca u to područje, dok je 30 zarobljenih stanovnika evakuisano i premješteno prije podneva.