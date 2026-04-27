Stanovništvo evakuirano nakon poplava na jugu Kine

Saadet Gökce
27 April 2026•Ažuriranje: 27 April 2026
Kratkotrajne, ali intenzivne padavine izazvale su bujične poplave u autonomnoj regiji Guangxi Zhuang na jugu Kine u ponedjeljak, prisilivši evakuaciju i premještanje zarobljenih stanovnika.
Pljuskovi su doveli do iznenadnih poplava u Qinzhou, javlja državni medij "Global Times".
Zbog teških vremenskih uslova obustavljena je nastava u nekoliko škola.
Lokalne vatrogasne službe rasporedile su 25 vatrogasnih vozila i 150 vatrogasaca u to područje, dok je 30 zarobljenih stanovnika evakuisano i premješteno prije podneva.