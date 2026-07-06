Stalni predstavnik Turske pri NATO-u Basat Ozturk poručio je da samit treba potvrditi jedinstvo Alijanse, dok podjelu tereta u odbrani vidi kao zajedničku odgovornost svih saveznika, a ne kroz stvaranje odvojenog odbrambenog mehanizma EU

Stalni predstavnik Turske pri NATO-u: Jedinstvo i solidarnost saveznika glavno očekivanje iz Ankare Stalni predstavnik Turske pri NATO-u Basat Ozturk poručio je da samit treba potvrditi jedinstvo Alijanse, dok podjelu tereta u odbrani vidi kao zajedničku odgovornost svih saveznika, a ne kroz stvaranje odvojenog odbrambenog mehanizma EU

Stalni predstavnik Turske pri NATO-u, ambasador Basat Ozturk, izjavio je uoči samita NATO-a u Ankari da je najvažnije očekivanje Turske i svih članica Alijanse da samit pošalje jasnu poruku jedinstva, solidarnosti i zajedništva.

Istakao je da podjela odgovornosti u okviru NATO-a mora biti ravnomjernija među saveznicima, ali je naglasio da rješenje nije uspostavljanje zasebnog sigurnosnog i odbrambenog mehanizma Evropske unije.

Ozturk je govorio za agenciju Anadolu u sjedištu NATO-a u Briselu uoči 36. NATO samita šefova država i vlada, koji će se održati u Ankari 7. i 8. jula, a čiji je domaćin Turska.

Napominjući da su u Ankari u toku izvanredne pripreme za samit, Ozturk je izjavio da očekuje da će samit postaviti novi standard za NATO kao rezultat prostornog i logističkog rada koji se obavlja.

Naglasio je važnost dolaska savezničkih lidera na samit sa "načinom razmišljanja i odlučnošću da zajedno uspijemo" dok sve ove pripreme traju.

"Kolektivni cilj i očekivanje i Turske i svih saveznika je da se jedinstvo, solidarnost i harmonija među saveznicima još jednom jasno demonstriraju. Ovo je očekivanje broj jedan", poručio je Ozturk.

Podvukao je da se ovo jedinstvo, solidarnost i harmonija trebaju pokazati ne samo riječima već i kroz uspješan ishod samita, dodajući da takva volja postoji među saveznicima.

"Nesumnjivo je da je činjenica da će američki predsjednik (Donald) Trump prisustvovati samitu i da je izjavio da to čini iz poštovanja prema našem predsjedniku (Recepu Tayyipu Erdoganu) veoma važna. To svima pokazuje ozbiljnost našeg predsjednika i da će naša zemlja vrlo dobro ugostiti samit", rekao je Ozturk.

- Turska ima vrlo posebno mjesto unutar NATO-a -

Govorio je i o općim mehanizmima donošenja odluka u NATO-u, ukazujući na važnost člana 5. Saveza, koji se zasniva na kolektivnoj odbrani.

"Postoji vrlo ozbiljna razlika između toga da budete saveznik NATO-a i da to niste. Naravno, partneri NATO-a mogu biti i blizu nas, ali postoji razlika između toga da budete partnerska zemlja i da budete saveznik NATO-a. Slično tome, to ima dimenziju koja se ne može porediti ni sa jednom drugom međunarodnom ili regionalnom organizacijom. Jer NATO, sa svojom integriranom strukturom vojne komande i kontrole, strukturama snaga i svim tim mehanizmima uspostavljenim tokom više od 75 godina, posjeduje zaista jedinstven kvalitet", rekao je Ozturk.

Istakao je da najviše tijelo NATO-a za donošenje odluka, poznato kao Sjevernoatlantsko vijeće, nudi stalni mehanizam konsultacija i da se sve odluke donose kao rezultat otvorenih i iskrenih konsultacija među saveznicima.

Naglasio je da su ove odluke zajedničke odluke donesene slobodnom voljom i pristankom saveznika, od kojih je svaki demokrata, dodajući: "Dakle, te odluke mogu biti kolektivno vlasništvo. Ne postoji situacija u kojoj je bilo koji saveznik nametnut."

Ozturk je izjavio da težina onoga što se može reći prirodno zavisi od kapaciteta, moći, sposobnosti i iskustva saveznika, te dodao: "Znamo da Turska ovdje ima vrlo važnu težinu. Turska je vrlo iskusan saveznik već skoro 75 godina. Također je saveznik koji se ističe svojim sposobnostima i resursima. Stoga Turska ima vrlo odvojeno i posebno mjesto unutar NATO-a."

Ambasador Ozturk je naglasio da je Turska privukla pažnju zahvaljujući izvanrednom i uspješnom napretku postignutom u turskoj odbrambenoj industriji, te podsjetio da je Turska te sposobnosti pokazala i u NATO vježbama.

"U najnovijoj vježbi Steadfast Dart 2026, turska pomorska radna grupa, naše fregate, brodovi za logističku podršku, TCG Anadolu i naoružane bespilotne letjelice Bayraktar TB3 i ZAHA (oklopno amfibijsko jurišno vozilo) demonstrirali su zaista impresivno učešće u Sjevernom i Baltičkom moru."

Ozturk je napomenuo da je učešće u ovoj vježbi važno iskustvo za Turske oružane snage, ističući veliku važnost demonstracije sposobnosti djelovanja u Baltičkom i Sjevernom moru u izazovnim zimskim uvjetima, te da je Turska u ovoj regiji u okviru NATO-ovog pristupa sigurnosti od 360 stepeni vrijedna pažnje.

Rekao je da je vježba jasno pokazala sposobnost Turske da provodi zajedničke operacije u punom skladu s NATO-om, te doprinose trupa i opreme koje pruža Alijansi svojim sposobnostima i resursima.

"Međutim, ovo nije ograničeno na jednu vježbu. Turska nastavlja aktivno doprinositi trenutnim operacijama, misijama i aktivnostima NATO-a, kao i drugim NATO vježbama."

Ozturk je također istakao proizvodne kapacitete Turske, prisustvo približno 4.000 kompanija odbrambene industrije, njen uspon među deset najboljih zemalja svijeta po izvozu odbrambene industrije i zapošljavanje više od 100.000 mladih i kvalificiranih inženjera i tehničkog osoblja u sektoru, napominjući da sve ove faktore NATO saveznici pomno prate i cijene.

Naveo je da su proizvodni kapaciteti Turske, prisustvo približno 4.000 kompanija odbrambene industrije, njen uspon među deset najboljih zemalja svijeta po izvozu odbrambene industrije i zapošljavanje više od 100.000 mladih i kvalifikovanih inženjera i tehničkog osoblja u sektoru među istaknutim faktorima.



- "NATO 3.0 ne predstavlja problem za saveznike koji su spremni" -

Govoreći o konceptu "NATO 3.0", koji se u posljednje vrijeme mnogo češće čuje, Ozturk je objasnio da period opisan kao "NATO 1.0" odgovara eri Hladnog rata, te da je Član 5, zasnovan na kolektivnoj odbrani, jasno definisan i implementiran.

Ozturk je podsjetio da je NATO uspješno prebrodio period Hladnog rata i da nije izgubljen ni centimetar teritorije.

"Nakon Hladnog rata, počeo je period relativnog mira i opuštanja. Kao što znate, tokom ovog perioda, NATO se fokusirao na operacije i misije izvan područja djelovanja. To je bio opći trend tokom tog perioda. Neki od naših saveznika, posebno u Evropi, napustili su teško naoružanje i opremu preostalu iz perioda 1.0. Također su ukinuli obaveznu vojnu službu. Smanjili su svoje vojske."

Ozturk je izjavio da su ovi saveznici stoga mogli izdvojiti više resursa za socijalnu zaštitu i druga područja, dodajući:

"Međutim, ovdje se pojavila situacija; kada se sigurnosno okruženje promijenilo i kolektivna odbrana ponovo došla u prvi plan, odnosno kada se NATO 3.0 pojavio kao neophodnost, neki od naših saveznika suočili su se s poteškoćama."

Ozturk je napomenuo da zbog svoje geografije i okolnosti, Turska nije mogla doživjeti "period olakšanja" kao drugi i nije mogla imati koristi od situacije definirane kao "udio mira" u posthladnoratovskoj eri, navodeći da je Turska ostala u stalnom stanju budnosti i potrebe za razvojem.

Podsjećajući da SAD u suštini već dugo pokreće pitanje podjele tereta, Ozturk je izjavio da vizija "NATO 3.0" ima za cilj da SAD smanji neke od svojih prethodnih doprinosa Evropi i da evropski saveznici preuzmu više odgovornosti, čime bi se olakšala podjele tereta.

"Zapravo nema problema za saveznike koji su spremni. Jer saveznici koji su već spremni za takvu podjelu tereta mogu lako učiniti svoj dio. Stoga, ova podjela tereta mora biti uravnotežena, ne samo između SAD-a, Kanade i evropskih saveznika općenito već i među samim evropskim saveznicima. Međutim, rješenje nije uspostavljanje odvojenog sigurnosnog i odbrambenog mehanizma unutar Evropske unije (EU)."

Istakao je da se "prepreke moraju ukloniti kako bi se postigao zajednički uspjeh u odbrambenoj industriji".

Ozturk, ističući da EU može podržati svoje savezničke članice NATO-a u područjima gdje ima vlastite komparativne prednosti, nastavio je:

"Već pozitivno gledamo na ove napore EU, sve dok je podrška komplementarna. Međutim, oni bi trebali biti otvoreni za sve saveznike koji žele sudjelovati. Ovdje postoji problem. Nažalost, zbog upornog i pomalo nelogičnog stava nekoliko članica EU, ova otvaranja nisu mogla biti postignuta. Još uvijek postoje prepreke i ograničenja koja treba ukloniti. Neke od njih su uklonjene, ali preostala ograničenja i prepreke također treba ukloniti. To je neophodno ako se želi postići zajednički uspjeh u oblasti odbrambene industrije."

Ozturk je podvukao da bi za to nabavke u oblasti odbrane, saradnja u oblasti odbrane i zajednički projekti trebali biti provedeni među svim saveznicima na osnovu transatlantske odbrambene industrije, te je naglasio da je u tom pogledu važan i Forum odbrambene industrije NATO-a koji će se održati u okviru samita u Ankari.

Rekao je da će na Forumu biti objavljeni zajednički projekti, sporazumi i ugovori, dodajući da će to biti vrlo sveobuhvatan događaj.

Ozturk je dodao da će, ako EU preduzme potrebne korake, svi evropski saveznici biti jači, a Evropa sigurnija.