Govoreći o evropskim integracijama, Vučić je rekao da izjavu komesarke za proširenje EU Marte Kos treba posmatrati racionalno, ocjenjujući da ukazuje na mogućnost podjele unutar Unije na zemlje „prvog“ i „drugog“ reda

Srbija očekuje još 15 dana produženja američke licence za NIS, Vučić smatra da "Iran nije poražen" Govoreći o evropskim integracijama, Vučić je rekao da izjavu komesarke za proširenje EU Marte Kos treba posmatrati racionalno, ocjenjujući da ukazuje na mogućnost podjele unutar Unije na zemlje „prvog“ i „drugog“ reda

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u utorak da očekuje da će Sjedinjene Američke Države odobriti još jedno, kako je rekao, posljednje produženje od 15 dana za poslovanje Naftne industrije Srbije (NIS).

Vučić je rekao da očekivanje zasniva na kontaktima iz Vašingtona, ali da odluka još nije zvanično potvrđena.

„Očekujem da ćemo dobiti još 15 dana, i to posljednjih 15 dana produženja. To je kratak rok i nadam se da će ruska strana prihvatiti sporazum“, rekao je Vučić novinarima u Tbilisiju.

Produženje se odnosi na licence američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC), ključne za nastavak rada NIS-a i pregovore o njegovoj prodaji. Postojeće licence ističu 16. juna.

Ranije istog dana, Srbija je potpisala ugovor o upravljanju NIS-om s mađarskom MOL grupom, dok pregovori o prodaji većinskog udjela i dalje traju.

Govoreći o evropskim integracijama, Vučić je rekao da izjavu komesarke za proširenje EU Marte Kos treba posmatrati racionalno, ocjenjujući da ukazuje na mogućnost podjele unutar Unije na zemlje „prvog“ i „drugog“ reda.

„Treba da pristupimo racionalno, bez hvaljenja ili kritike. Jasno je da će postojati razlike među članicama“, rekao je Vučić, dodajući da Srbija treba da se fokusira na sopstvene interese, uključujući pristup evropskom tržištu i otvorene granice.

On je naveo da EU razmatra modele proširenja bez punog prava veta za nove članice, kroz takozvane zaštitne mjere, ali da to, kako je rekao, ne treba posmatrati kao „tragediju“.

Vučić je takođe kratko komentarisao globalna dešavanja, ističući da Iran „nije poražen“, bez daljeg obrazloženja.

SAD su uvele sankcije NIS-u u oktobru 2025. godine zbog većinskog ruskog vlasništva, ali su u međuvremenu izdavale privremene licence kako bi se omogućio nastavak operacija.