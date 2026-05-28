Crnogorski premijer poručio da je podrška Nacionalne skupštine Francuske ključna za ratifikaciju pristupnog ugovora s Evropskom unijom, dok je Emmanuel Macron istakao da Crna Gora može računati na punu političku podršku Pariza

Spajić iz Pariza: Podrška Francuske ključna za ulazak Crne Gore u EU Crnogorski premijer poručio da je podrška Nacionalne skupštine Francuske ključna za ratifikaciju pristupnog ugovora s Evropskom unijom, dok je Emmanuel Macron istakao da Crna Gora može računati na punu političku podršku Pariza

Podrška Nacionalne Skupštine Francuske od ključnog je značaja za ratifikaciju pristupnog ugovora Crne Gore Evropskoj uniji, poručio je predsjednik Vlade Milojko Spajić u Parizu, javlja Anadolu.

Spajić se u Nacionalnoj skupštini Francuske sastao sa predsjednikom Odbora za evropske poslove Pjerom Aleksandrom Angladom i zastupnicima, istakavši da je velika čast što ima priliku da se obrati predstavnicima francuskog naroda, u srcu Francuske, zemlje čiji glas, historija i vrijednosti oblikuju budućnost Evrope.

Obraćajući se parlamentarcima na francuskom jeziku, Spajić je istakao da odnosi između Crne Gore i Francuske nisu samo prijateljski, već strateški, zasnovani na međusobnom povjerenju, kontinuiranom političkom dijalogu i konkretnoj saradnji, koja je posljednjih godina ojačala u svim oblastima.

"U potpunosti sam svjestan da proširenje Evropske unije izaziva legitimna pitanja - neki izražavaju zabrinutost zbog sposobnosti Unije da se širi, a da pritom ne oslabi. Drugi strahuju od ekonomskih troškova ili društvenih neravnoteža. Treći ističu pitanja suvereniteta i sigurnosti. Pristupanje Crne Gore nije rizik za Evropu. Ono je prilika da Evropa postane snažnija", poručio je Spajić, dodajući da je Crna Gora faktor stabilnosti na Zapadnom Balkanu.

Predsjednik Odbora za evropske poslove Pjer Aleksandar Anglad istakao je da je Crna Gora koja najbrže napreduje u procesu pristupanja EU.

"Vaša odlučnost donosi rezultate i brzo napredzjete, pokazatelj za to je i pisanje pristupnog Ugovora o pristupanju. Pozdravljamo vaše napore i rezultate koje ste ostvarili u mandatu ove Vlade", istakao je Anglad.

Spajć je istakao da je crnogorsko društvo multietničko, multivjersko i zasnovano na kulturi dijaloga i kompromisa i u potpunosti dijeli evropske vrijednosti.

"Tokom četrnaest godina pregovora sproveli smo duboke reforme: jačanje vladavine prava, konsolidaciju institucija, borbu protiv korupcije i odgovorno upravljanje javnim finansijama. Te reforme ne sprovodimo da bismo zadovoljili tehničke kriterijume, sprovodimo ih zato što su ispravne za naše građane i neophodne za Evropu", rekao je predsjednik crnogorske Vlade.

Tokom obraćanja, Spajić je istakao da je Crna Gora već pouzdan partner u oblasti sigurnosti i, kao članica NATO-a, usklađena sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije, doprinosi stabilnosti kontinenta u geopolitičkom kontekstu obilježenom ratom u Ukrajini i rastom hibridnih prijetnji.

Istakao je da je ambicija Crna Gore da postane odgovorna članica, koja poštuje pravila, te da je posvećena stvarnoj ekonomskoj i socijalnoj konvergenciji.

"Naša integracija neće biti teret, već doprinos prostoru zajedničkog prosperiteta."

Spajić je kazao da Crna Gora predstavlja jedinstven slučaj - najnapredniju državu kandidata, dosljedno posvećenu evropskom putu, bez čekanja na geopolitičke okolnosti, spremnu da zaključi pregovore u bliskoj budućnosti.

"Naš uspjeh bio bi i uspjeh kredibiliteta Evropske unije. Pristupanje Crne Gore imat će uticaj koji prevazilazi naše granice. Poslat će jasnu poruku cijelom regionu Zapadnog Balkana: reforme zasnovane na meritornom principu donose konkretne rezultate. Ojačat će regionalnu stabilnost i ograničiti spoljne uticaje koji ne dijele evropske vrijednosti", naveo je predsjednik Vlade Crne Gore.

Kako je poručio, proces proširenja ne zavisi samo od država kandidata, već i od političke volje država članica.

"Nakon više od jedne decenije napora, ulazimo u odlučujuću fazu. Podrška Francuske i vaše Skupštine bit će od ključnog značaja za ratifikaciju pristupnog ugovora. Crna Gora ne traži privilegiju. Ona traži pravedno priznanje svojih napora. Želimo da pristupimo Evropskoj uniji ne kao pasivni korisnik, već kao aktivan partner, spreman da doprinese snažnijoj, suverenijoj i ujedinjenijoj Evropi", zaključio je Sapjić.

Zastupnici iz različitih političkih grupacija interesovali su se za usklađenost vanjske i sigurnosne politike Crne Gore i EU, regionalnoj stabilnosti, vanjskim uticajima, ali i diverzifikaciji ekonomije, tržištu rada i prilikama koje će članstvo Crne Gore u EU donijeti mladima.

Poručili su da Crna Gora u potpunosti može računati na podršku Francuske na putu evropske integracije.

Spajić se u srijedu u Parosu sastao i sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom koji je poručio da Crna Gora može računati na punu političku podršku Francuske u završnici pregovora s Evropskom unijom.

Macron je pohvalio reformske rezultate Crne Gore i ocijenio da zemlja "radi veliki posao", ističući da njen napredak predstavlja ohrabrenje za druge države kandidate za članstvo u EU.

"Uspjeh Crne Gore daje nadu drugima i pokazuje da je proširenje Evropske unije moguće", poručio je Macron.

Tokom sastanka potvrđeni su bliski i prijateljski odnosi dvije zemlje, uz naglasak na jačanju političke, ekonomske i strateške saradnje, kao i na snažnoj ekspertskoj podršci Francuske u završnoj fazi pristupnog procesa.