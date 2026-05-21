Spajić: Crna Gora ima ideju koja je spaja i vodi, a to je evropska Crna Gora Premijer Crne Gore je kazao da je referendum 2006. godine o statusu Crne Gore bio veliki, ali tek prvi korak u izgradnji naše države

Premijer Crne Gore Milojko Spajić povodom Dana nezavisnosti poručio je na sinoćnoj svečanosti u Šipčaniku da državu jakom ne čine veličina teritorije, snaga vojske niti vještačko jednoumlje, već sposobnost građana da različitosti pretvore u zajedničku viziju, a potom tu viziju do kraja i ostvare, prenosi Anadolu.



„Ta misao savršeno oslikava sadašnji trenutak. Dvije decenije nakon obnove nezavisnosti, Crna Gora ima ideju koja je spaja i vodi. Ideju čijem ostvarenju nikada nijesmo bili bliži, a to je evropska Crna Gora i projekat ujedinjene Evrope možda i posljednji pravi mirovni projekat na svijetu“, rekao je Spajić.



Spajić je kazao da je referendum 2006. godine o statusu Crne Gore bio veliki, ali tek prvi korak u izgradnji naše države.



"Iz dana u dan, odlučnom politikom konstantno jačamo temelje naše nezavisnosti na svim poljima.



Da bi bilo koja mala država bila vječna, mora biti izvrsna, a to nije moguće bez izvrsnih ljudi koji donose izvrsne odluke, bez sloge i mira sa susjedima, bez vladavine prava i spajanja vizije onih generacija koje imaju iskustvo vrijedno poštovanja", kazao je Spajić.

Prema njegovim riječima, sve to omogućava vizija evropske Crne Gore, u kojoj, kako je kazao, ne gubimo sebe i svoju posebnost, već joj dodjeljujemo novu dimenziju kroz formalno članstvo u društvu najboljih.

"Ovaj put nije jednosmjerna ulica i nije želja Brisela, već njime želimo da idemo zbog Podgorice, Cetinja, Nikšića, Pljevalja, Bara, Ulcinja, Plava, Berana i svih naših gradova, u kojima ljudi žele da žive bolje, pravednije i sigurnije", rekao je Spajić.

On je istakao da Evropa nije politički cilj niti željena destinacija, ona je ogledalo u kojem vidimo kakvi želimo biti – država koja štiti svoje građane, čuva vladavinu prava i poštuje svačije dostojanstvo.

"Trenutno najveći uspjeh i blagodet nezavisne Crne Gore jeste to što se u njoj lijepo živi, a živjeće se još ljepše. I ne možemo više govoriti o bilo kom obliku diskriminacije. S druge strane, moramo poštovati različita mišljenja, čuti i uvažiti drugačiji glas, jer ovo je dom svih nas. Ono što mora da bude konstanta jeste poštovanje svoje zemlje, koje je, siguran sam, veće nego ikada u posljednjih dvadeset godina", rekao je Spajić.

Kazao je da vjeruje u Crnu Goru.

"Vjerujem u ljude koiji svakog jutra ustaju, odlaze na posao i rade ga pošteno u one koje čuvaju porodicu kao domovinu, a domovinu doživljavaju kao porodicu", rekao je Spajić.

On je kazao da je istorijska uloga svake generacije u Crnoj Gori bila da vodi svoje bitke.

"Ovo je naša, bitka za evropsku Crnu Goru za pokoljenja koja dolaze. Ona nadilazi dnevnu politiku i stranačke, identitetske i svake druge podjele. Istorija ne kuca dva puta na ista vrata. Zato, otvorimo ih zajedno", poručio je Spajić.