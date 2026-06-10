Somalija je poduzela diplomatske napore s nadležnim vlastima, ali oni nisu rezultirali povoljnim ishodom, navodi Ministarstvo vanjskih poslova

Somalijska vlada kritikovala SAD zbog zabrane ulaska FIFA sudiji pred Svjetsko prvenstvo Somalija je poduzela diplomatske napore s nadležnim vlastima, ali oni nisu rezultirali povoljnim ishodom, navodi Ministarstvo vanjskih poslova

MOGADISHU (AA) - Somalijska vlada je u srijedu izrazila žaljenje zbog odbijanja ulaska somalijskom međunarodnom sudiji Omaru Abdulkadiru Artanu u SAD kako bi sudio na Svjetskom prvenstvu u fudbalu, javlja Anadolu.

Komentarišući ovo pitanje po prvi put službeno, vlada je u saopćenju navela da je poduzela diplomatske napore s nadležnim vlastima u znak podrške Artanovom putovanju.

"Nažalost, ovi napori nisu rezultirali povoljnim ishodom", saopćilo je somalsko Ministarstvo vanjskih poslova.

"Somalija će nastaviti saradnju s relevantnim partnerima kako bi tražila daljnja pojašnjenja u vezi s ovim pitanjem i zaštitila dostojanstvo i prava svojih građana", dodaje se u saopćenju.

Artan je ranije u srijedu stigao u glavni grad Somalije Mogadishu iz Turske, gdje je dočekan kao heroj.

"Omar Artan je učinio više od ujedinjenja fudbalskog svijeta, on je probudio nadu u svakom djetetu koje se usudi sanjati iza horizonta. Snovi se mogu odgoditi, ali se nikada ne poražavaju", rekao je somalijski premijer Hamza Abdi Barre u izjavi nakon što je primio Artana u Mogadišu.

Hiljade navijača koji su mahali somalijskim zastavama okupilo se na stadionu u Mogadišu kako bi pozdravili sudiju.

Nosili su ga navijači u znak nacionalne solidarnosti.

"Mogu vam obećati da ću suditi na sljedećem FIFA Svjetskom prvenstvu i zahvaljujem FIFA-i, somalskom narodu na podršci", rekao je Artan na konferenciji za novinare nakon dolaska.

Somalijski fudbalski savez opisao je Artanovo putovanje kao izvor ponosa za Somaliju, CECAFA-u (Vijeće fudbalskih saveza Istočne i Centralne Afrike) i afrički fudbal."

Njegovo odbijanje ulaska u SAD izazvalo je međunarodne kritike, a neki fudbalski navijači pozvali su na bojkot Svjetskog prvenstva.

Artan je nedavno proglašen najboljim sudijom Afrike za 2025. godinu na dodjeli nagrada CAF-a u Rabatu, Maroko, koju je organizovala Konfederacija afričkog nogometa.

Proklamacija koju je američki predsjednik Donald Trump izdao 4. juna 2025. godine u potpunosti ograničava ulazak somalskih državljana u zemlju, navodeći: "Ulazak u Sjedinjene Američke Države državljana Somalije kao imigranata i neimigranata ovim se u potpunosti obustavlja".