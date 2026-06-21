Snimatelj Ahmed Washah ubijen u izraelskom zračnom napadu na izbjeglički kamp Al-Bureij, saopćila televizija sa sjedištem u Kataru

Snimatelj Al Jazeere među 10 ubijenih u izraelskim napadima na Gazu uprkos primirju Snimatelj Ahmed Washah ubijen u izraelskom zračnom napadu na izbjeglički kamp Al-Bureij, saopćila televizija sa sjedištem u Kataru

Deset Palestinaca, uključujući snimatelja Al Jazeere Ahmada Washaha i četiri člana jedne porodice, ubijeno je, dok je na desetine drugih ranjeno u izraelskim napadima na Pojas Gaze od ranih sati u subotu, u najnovijem kršenju sporazuma o primirju koji je na snazi od oktobra 2025. godine, prema medicinskim izvorima i svjedocima.

Dva Palestinca su ubijena, uključujući snimatelja Al Jazeera Mubasher (Live) Ahmada Washaha, dok je treći ranjen u izraelskom napadu dronom na kuću u kampu Al-Bureij u centralnom dijelu Pojasa Gaze.

Redakcija Al Jazeera Mubasher potvrdila je da je njihov snimatelj Washah ubijen u izraelskom napadu na kuću.

Smrću Washaha, broj uposlenika i novinara Al Jazeere ubijenih u Pojasu Gaze od oktobra 2023. porastao je na 12.

Ahmad je bio brat Mohammeda Washaha, koji je ubijen u izraelskom zračnom napadu na njegov automobil na obalnoj cesti Al-Rashid, jugozapadno od grada Gaze, u aprilu.

U međuvremenu, u gradu Gazi, četiri člana jedne porodice, uključujući muškarca, njegovu suprugu i njihove dvije kćerke, ubijeni su u izraelskom napadu dronom na njihovu kuću u blizini raskrsnice Al-Tayaran u centralnom dijelu grada.

Stariji Palestinac također je ubijen u izraelskoj pomorskoj vatri koja je gađala šatore raseljenih osoba u ulici Al-Bahr u području Al-Amadi zapadno od grada.

Još jedan Palestinac je ubijen, a jedna žena lakše ranjena u izraelskom napadu dronom na pješake u blizini kružnog toka Al-Saftawi na sjeveru grada.

Pet Palestinaca ranjeno je u izraelskom napadu dronom na okupljanje civila u naselju Sheikh Radwan na sjeveru grada Gaze.

U Beit Lahiji, jedna žena je ubijena vatrom izraelske vojske.

U Khan Younisu na jugu Gaze, jedan Palestinac je ubijen, a sedam drugih ranjeno u izraelskom napadu dronom na okupljanje zapadno od grada.

Dva palestinska dječaka također su umjereno ranjena vatrom izraelske vojske u blizini kružnog toka Abu Hamid istočno od Khan Younisa.

Prema Ministarstvu zdravstva, izraelska kršenja sporazuma o primirju rezultirala su smrću 1.007 Palestinaca i ranjavanjem još 3.165 osoba.

Sporazum o primirju uslijedio je nakon dvogodišnjeg genocidnog rata Izraela protiv Gaze, u kojem je ubijeno više od 73.000 Palestinaca, ranjeno preko 173.000 drugih i uništeno oko 90 posto civilne infrastrukture.