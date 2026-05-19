Snimak nasilnog privođenja palestinskog oca u Berlinu izazvao bijes javnosti Snimak s mirnog skupa solidarnosti s Palestinom u Berlinu prikazuje kako policija koristi nesrazmjernu silu kako bi privela ožalošćenog oca koji je vikao: "Izrael je ubio mog sina"

Video snimak berlinske policije koja tokom propalestinskog skupa nasilno privodi ožalošćenog Palestinca dok viče da mu je Izrael ubio sina izazvao je oštre reakcije i nove kritike na račun policijskog postupanja prema demonstrantima solidarnosti s Gazom, javlja Anadolu.

Snimljen na mirnom skupu solidarnosti u okrugu Kreuzberg, video prikazuje više policajaca kako pritišću čovjeka dok viče: "Izrael je ubio mog sina, a vi pokušavate ubiti mene", prema objavama na društvenim mrežama.

Snimak se brzo proširio internetom, a kritičari su ponovo optužili policiju da pribjegava grubim taktikama na demonstracijama kojima se osuđuju izraelski ratni zločini u Pojasu Gaze i na okupiranim palestinskim teritorijama.

Berlinska policija se dugo suočava s kritikama zbog grubog policijskog djelovanja na propalestinskim skupovima, a grupe za ljudska prava navode biber sprej, masovna pritvaranja i druge agresivne mjere.



Tokom marša solidarnosti s Palestinom u Berlinu 16. maja, snimljeni su i policajci koji su koristili prekomjernu silu, udarajući mirne demonstrante.