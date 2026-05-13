Snage UN-a u Libanu izražavaju zabrinutost zbog Hezbollaha i izraelskih aktivnosti u blizini njihovih položaja

UNIFIL je sve više zabrinut zbog aktivnosti članova Hezbollaha i izraelskih vojnika u blizini položaja UN-a, uključujući povećanu upotrebu dronova, kažu mirovnjaci UN-a

Mirovne snage Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL) izrazile su u srijedu zabrinutost zbog aktivnosti libanske grupe Hezbollah i izraelske vojske u blizini njenih položaja, navodeći rizike za mirovnjake zbog povećane upotrebe dronova, javlja Anadolu.

"UNIFIL je sve više zabrinut zbog aktivnosti članova Hezbollaha i izraelskih vojnika u blizini položaja UN-a, uključujući povećanu upotrebu dronova, što je rezultiralo eksplozijama u i oko naših baza i dovelo mirovnjake u opasnost", navodi se u saopćenju.

"U ponedjeljak, 11. maja, između 17 i 17.30 sati, tri drona za koje se pretpostavlja da pripadaju Hezbollahu" eksplodirala su u području gdje su se mogli nalaziti izraelski vojnici, samo nekoliko metara od sjedišta UNIFIL-a u Naqouri na jugu Libana, dodaje se.

"Još jedan dron detonirao je u istom području u utorak, 12. maja oko 17.20 sati."

"Nekoliko minuta kasnije, dron za koji se pretpostavlja da pripada Hezbollahu detonirao je unutar sjedišta UNIFIL-a u Naqouri", dodaje se u saopćenju, uz napomenu da nije bilo povreda, ali da su neke zgrade oštećene.

"U odvojenom incidentu, u nedjelju, 10. maja oko 19 sati", dron se srušio na otvorenom prostoru u sjedištu Naqouri, bez prijavljenih povreda, napomenuo je UNIFIL.

Tim za uništavanje eksplozivnih sredstava potvrdio je sljedećeg jutra da dron nije bio naoružan, navodi se u saopćenju.

"Istraga je u toku kako bi se utvrdilo porijeklo, ali preliminarni nalazi ukazuju na to da je iranske proizvodnje, što sugerira da ga je lansirao Hezbollah."

U utorak, 5. maja, naoružani dron navođen optičkim vlaknima, "vjerovatno Hezbollah", probio se kroz krov zgrade na položaju UN-a u blizini grada Al Hinniyah, rekli su mirovnjaci, dodajući da nije eksplodirao i da nije bilo prijavljenih povreda.

UNIFIL je ponovio poziv stranama da nastave izbjegavati operacije u blizini položaja i osoblja UN-a, upozoravajući na bilo kakve akcije koje bi mogle ugroziti mirovnjake.

Mirovnjaci su rekli da posebno protestuju zbog aktivnosti i prisustva izraelske vojske u blizini njihovih položaja.

"Također smo protestovali zbog aktivnosti nedržavnih aktera u blizini naših položaja Libanskim oružanim snagama."

Mirovnjaci "nastavljaju nepristrasno izvještavati" Vijeće sigurnosti UN-a o događajima na terenu u južnom Libanu "uprkos izazovima", saopćila je misija.

Upozorenje je stiglo dok je izraelska vojska nastavila zračne napade širom Libana od 2. marta usred razmjene vatre s Hezbollahom.

Od tada, prema službenim libanskim podacima, u izraelskim napadima je ubijeno najmanje 2.896 ljudi, povrijeđeno više od 8.824, a raseljeno je više od 1,6 miliona ljudi, što je oko petina stanovništva.

Tel Aviv nastavlja napade uprkos primirju koje je najavljeno 17. aprila, a kasnije produženo do 17. maja.