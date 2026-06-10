Šteta je vjerovatno u milionima eura i opština je neće moći sama sanirati, rekao je lokalni zvaničnik

Snažno nevrijeme pogodilo Sloveniju, aktivirano 50 klizišta Šteta je vjerovatno u milionima eura i opština je neće moći sama sanirati, rekao je lokalni zvaničnik

Snažno nevrijeme praćeno obilnim padavinama pogodilo je tokom noći u utorak područje Haloza, na sjeveroistoku Slovenije, pri čemu je najteže stradala opština Žetale, gdje je pričinjena velika materijalna šteta na javnoj i privatnoj imovini.

Gradonačelnik opštine Žetale Matjaž Kopše izjavio je da je usljed nevremena aktivirano oko 50 klizišta, dok su prema prvim procjenama oštećena dva državna i jedan opštinski most, kao i dijelovi putne infrastrukture.

On je dodao da su poplavljeni i pojedini stambeni i poslovni objekti.

„Nadležne službe, civilna zaštita, vatrogasne jedinice, radnici na održavanju puteva i opštinska uprava već su na terenu i provode prve hitne mjere kako bi se osigurala sigurnost ljudi i obnovile saobraćajne veze“, rekao je Kopše, prenosi agencija STA.

Opštinske vlasti pozvale su građane na oprez, posebno u područjima zahvaćenim klizištima, oštećenim putevima i vodotocima, te da se pridržavaju svih odluka o zatvaranju saobraćajnica i uputstava nadležnih službi.

Građani su također zamoljeni da prije početka procjene štete fotografišu oštećene objekte, zemljište i drugu imovinu.

„U ovom trenutku prioritet je osigurati sigurnost ljudi, sagledati stanje na terenu i stvoriti uslove za što brži oporavak od posljedica nevremena“, naglasio je Kopše.

Prema njegovim riječima, u kratkom vremenskom periodu na području opštine palo je čak 117 litara kiše po kvadratnom metru.

Nevrijeme je oštetilo i sportski teren kod osnovne škole, gdje je prošle godine postavljena sintetička podloga.

„Šteta je vjerovatno u milionima eura i opština je neće moći sama sanirati“, rekao je Kopše.

Velika oštećenja zabilježena su i na privatnim objektima, a prema dosadašnjim informacijama jedna kuća u Čermožima ugrožena je zbog klizišta.