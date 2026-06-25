Američki geološki zavod prvobitno procijenio da bi broj poginulih u zemljotresima jačine 7,2 i 7,5 stepeni mogao doseći između 10.000 i 100.000

Snažni zemljotresi u Venecueli usmrtili najmanje 32 osobe, više od 700 povrijeđeno Američki geološki zavod prvobitno procijenio da bi broj poginulih u zemljotresima jačine 7,2 i 7,5 stepeni mogao doseći između 10.000 i 100.000

Najmanje 32 osobe su poginule, a oko 700 je povrijeđeno u nizu snažnih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu, izjavila je vršiteljica dužnosti predsjednice Venecuele Delcy Rodriguez.

Ovo su prvi podaci koje je objavila o broju smrtno stradalih.

Seizmolozi su potvrdili da je prvo snažan prethodni potres jačine 7,2 stepena pogodio područje u blizini općine San Felipe, glavnog grada savezne države Yaracuy. Samo 40 sekundi kasnije uslijedio je još razorniji glavni zemljotres jačine 7,5 stepeni jugoistočno od Yumarea.

Glavni zemljotres bio je najjači zabilježeni potres koji je pogodio Venecuelu i najsnažniji u posljednjih više od 125 godina.

Prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), seizmički događaj dogodio se na dubini od približno deset kilometara, a epicentar je bio smješten zapadno od obalne zajednice Moron. Snažni potresi ozbiljno su uzdrmali glavni grad Caracas, uzrokujući rušenje više zgrada.

USGS je prvobitno procijenio da bi broj poginulih mogao doseći između 10.000 i 100.000 ljudi.

S primarnim ciljem spašavanja života, vlasti su fokusirane na izvlačenje ljudi zarobljenih u urušenim zgradama i kućama, rekla je Rodriguez, prenosi lokalna televizija teleSUR.

Prema najnovijim tehničkim podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), sjever Venecuele pogodio je izuzetno snažan dvostruki seizmički događaj.