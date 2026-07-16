Oluje uslijedile nakon sedmica ekstremnih vrućina, uzrokujući veliku materijalnu štetu i prekide u snabdijevanju električnom energijom širom zemlje

Snažne oluje ostavile 13.000 domaćinstava bez električne energije širom Francuske Oluje uslijedile nakon sedmica ekstremnih vrućina, uzrokujući veliku materijalnu štetu i prekide u snabdijevanju električnom energijom širom zemlje

Oko 13.000 domaćinstava širom Francuske i u četvrtak je bez električne energije nakon što su snažne oluje tokom noći zahvatile više regija, saopćio je operater distributivne elektroenergetske mreže Enedis, prenosi “Franceinfo“.

Oluje su izazvale veliku materijalnu štetu širom zemlje, posebno u departmanu Ardeche, gdje je grad promjera nekoliko centimetara oštetio kuće, vozila i javne objekte.

U selu Prades, koje ima oko 1.000 stanovnika, lokalne vlasti saopćile su da je oko 95 posto kuća oštećeno u nevremenu praćenom gradom.

U departmanu Ardeche zabilježeno je više od 2.200 udara groma u roku od dva sata u srijedu navečer, što ga je učinilo područjem koje je bilo najviše pogođeno udarima groma u Francuskoj.

Udari groma izazvali su i požar na otvorenom koji je zahvatio oko četiri hektara vegetacije.

Oluje su također izazvale poplave i poremećaje u saobraćaju u nekoliko regija.

U departmanu Sarthe, u srijedu navečer bez električne energije ostalo je do 17.000 domaćinstava, prije nego što je snabdijevanje obnovljeno velikom broju korisnika. Oko 6.000 korisnika i u četvrtak je bez električne energije.

U departmanu Dordogne oko 500 domaćinstava i dalje nema struje, dok je željeznički saobraćaj na više pruga i dalje poremećen zbog štete izazvane olujom i nestabilnog tla.

Oluje su oštetile i vinograde u departmanu Vaucluse.

Čak 15 departmana i u četvrtak je ostalo pod narandžastim upozorenjem zbog grmljavinskog nevremena, dok je u 31 departmanu i dalje na snazi narandžasto upozorenje zbog toplotnog vala.

Francuska se posljednjih sedmica suočava s ponovljenim epizodama ekstremnih vrućina, pri čemu su sušni uslovi doprinijeli izbijanju velikih šumskih požara, dok su snažne oluje izazvale ozbiljne poremećaje u elektroenergetskoj i saobraćajnoj mreži.