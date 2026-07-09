Eksplozije prijavljene u obalnim područjima u blizini strateškog lučkog grada, dok lokalni mediji navode da bi mogle biti povezane s razmjenom vatre u Perzijskom zaljevu i Hormuškom moreuzu

Snažne eksplozije odjeknule duž južne obale Irana u blizini Bandar Abbasa Eksplozije prijavljene u obalnim područjima u blizini strateškog lučkog grada, dok lokalni mediji navode da bi mogle biti povezane s razmjenom vatre u Perzijskom zaljevu i Hormuškom moreuzu

Snažne eksplozije su u četvrtak odjeknule u obalnim područjima u blizini iranskog južnog grada Bandar Abbasa, a odjeknule su i u pojedinim dijelovima grada, izvijestila je iranska novinska agencija Mehr.

Nekoliko eksplozija prijavljeno je u obalnim područjima okruga Bandar Abbas. Izvještaji s terena ukazivali su na to da su zvukovi uglavnom dolazili iz južnih obalnih i pomorskih područja, kao i iz zapadnih dijelova grada, navela je agencija.

Dodala je da su eksplozije vjerovatno povezane s razmjenom vatre u dijelovima Perzijskog zaljeva i Hormuškog moreuza.

Neki izvori su također izvijestili o aktivnostima protuzračne odbrane u pojedinim dijelovima Bandar Abbasa, moguće kao odgovor na neprijateljske ciljeve, prema navodima agencije.

Nije bilo neposrednog zvaničnog saopćenja vojnih ili pokrajinskih vlasti o uzroku eksplozija niti o eventualnoj šteti ili žrtvama.