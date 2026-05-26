Snažan zemljotres magnitude 6,8 pogodio sjeverni Čile Vlasti kažu da nema prijetnje od cunamija

Snažan zemljotres magnitude 6,8 pogodio je regiju Antofagasta na sjeveru Čilea u ponedjeljak poslijepodne, javlja Anadolu.

Nacionalni seizmološki centar Univerziteta u Čileu saopćio je da se podrhtavanje dogodilo u 17.52 sati po lokalnom vremenu (21.52 GMT), s epicentrom 12 kilometara južno od grada Calama.

Nije objavljeno da li ima eventualnih žrtava.

Čileanska hidrografska i okeanografska služba brzo je potvrdila da karakteristike zemljotresa ne ispunjavaju uslove potrebne za izazivanje cunamija duž čileanske obale.

Smješten duž Pacifičkog vatrenog prstena, Čile doživljava čestu seizmičku aktivnost. To je prvenstveno uzrokovano stalnim sudarom tektonskih ploča Nazca i Južnoameričke ploče, koji rutinski generiše podrhtavanje tla različitog intenziteta širom zemlje.

Od 1570. godine, Čile je pogodilo otprilike stotinu velikih zemljotresa, od kojih je skoro 30 premašilo magnitudu osam.

Podaci Odjeljenja za upravljanje rizikom od katastrofa i vanrednih situacija pokazuju da u prosjeku, masovni zemljotres magnitude osam ili više pogodi zemlju jednom u deceniji.

Neki od najznačajnijih zemljotresa u čileanskoj historiji uključuju zemljotres u Valdiviji 1960. godine, najveći zemljotres u zabilježenoj historiji, sa zapanjujućom magnitudom od 9,5.

Mega-zemljotres je izazvao razorni cunami sa talasima koji su dosezali visinu i do deset metara, uništavajući veći dio obalne infrastrukture južnog Čilea.

Cunami je prešao preko Tihog okeana, pogodivši Japan talasima od šest metara i uzrokujući teške žrtve i razaranje hiljadama kilometara daleko. Iako tačan broj poginulih ostaje neizvjestan, zvanične procjene pokazuju da je broj poginulih preko 2.000.

Posljednja velika seizmička katastrofa u Čileu, široko poznata kao "27F", dogodila se u ranim jutarnjim satima 27. februara 2010. godine. Sa magnitudom od 8,8 stepeni, ovo je drugi najjači zemljotres u historiji nacije. Epicentar je bio u blizini obale regije Maule, iznenadivši stanovništvo tokom noći. Manje od sat vremena nakon početnog zemljotresa, razorni cunami pogodio je obalu, snažno pogodivši regije Maule i Biobio. Iako je cunami stigao do Perua, Ekvadora, Kolumbije i Kostarike, nije izazvao veću štetu izvan Čilea. Katastrofa je odnijela više od 500 života, a oko 50 ljudi se vodi kao nestalo.

Najsmrtonosniji zemljotres u historiji Čilea pogodio je Čile u noći 24. januara 1939. godine. Zemljotres magnitude 8,3 stepena osjetio se od Valparaisa do Temuca.

Nazvan "Zemljotres u Chillanu" zbog gotovo potpunog uništenja grada, događaj je srušio više od polovine zgrada u Chillanu.

Neposredno nakon toga, došlo je do urušavanja kritične infrastrukture: prekinute su električne, telefonske i telegrafske usluge, saobraćaj je zaustavljen, a lokalna željeznička stanica je potpuno sravnjena sa zemljom.

To je dovelo do akutne nestašice hrane i vode. Katastrofa ostaje najgora javna tragedija u Čileu, sa zvaničnim brojem poginulih od 24.000 - iako neke procjene stavljaju žrtve bliže 30.000, sa samo 5.685 žrtava ikada formalno identifikovanih.