Snažan zemljotres jačine 6,3 stepena pogodio područje kod Kermadečkih ostrva na Novom Zelandu

Saadet Gökce
05. august 2026.•Ažuriranje: 05. august 2026.
Snažan zemljotres magnitude 6,3 stepena po Richteru pogodio je u srijedu područje južno od Kermadečkih ostrva na Novom Zelandu, saopćio je Američki geološki institut (USGS).
Prema podacima USGS-a, zemljotres je zabilježen u 19.43 sati po lokalnom vremenu (08.43 po srednjoevropskom), a epicentar je bio na dubini od 226,1 kilometar.
Za sada nema izvještaja o posljedicama potresa.
Novi Zeland se nalazi na takozvanom "Pacifičkom vatrenom prstenu", seizmički veoma aktivnom području oko Tihog okeana na kojem se često događaju snažni zemljotresi i vulkanske erupcije.