Za sada nema izvještaja o posljedicama potresa

Snažan zemljotres jačine 6,3 stepena pogodio područje kod Kermadečkih ostrva na Novom Zelandu Za sada nema izvještaja o posljedicama potresa

Snažan zemljotres magnitude 6,3 stepena po Richteru pogodio je u srijedu područje južno od Kermadečkih ostrva na Novom Zelandu, saopćio je Američki geološki institut (USGS).

Prema podacima USGS-a, zemljotres je zabilježen u 19.43 sati po lokalnom vremenu (08.43 po srednjoevropskom), a epicentar je bio na dubini od 226,1 kilometar.

Za sada nema izvještaja o posljedicama potresa.

Novi Zeland se nalazi na takozvanom "Pacifičkom vatrenom prstenu", seizmički veoma aktivnom području oko Tihog okeana na kojem se često događaju snažni zemljotresi i vulkanske erupcije.