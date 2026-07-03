Vlasti upozoravaju da su trenutne brojke preliminarne i da bi broj preminulih mogao rasti

Smrtonosni toplotni val u Francuskoj: Za sedam dana skoro 9.000 smrtnih slučajeva Vlasti upozoravaju da su trenutne brojke preliminarne i da bi broj preminulih mogao rasti

Francuska je zabilježila 2.025 dodatnih smrtnih slučajeva tokom izuzetnog toplotnog vala koji je pogodio zemlju krajem juna, s gotovo 9.000 smrtnih slučajeva koji su elektronski certificirani širom zemlje između 22. i 28. juna, pokazuju preliminarni podaci Nacionalnog instituta za statistiku i ekonomske studije (INSEE) koje je u petak pregledala televizija BFMTV, prenosi Anadolu.

Ovaj porast se poklopio s vrhuncem velikog toplotnog vala koji je zahvatio veći dio zemlje.

Francuska ministrica zdravstva Stephanie Rist izjavila je da su ove brojke i dalje privremene jer elektronski certifikati o smrti ne obuhvataju sve smrtne slučajeve zabilježene na nivou cijele države.

Vlasti su upozorile da trenutne podatke treba tumačiti oprezno i da oni mogu potcijeniti potpuni uticaj toplotnog vala.

Prema riječima zvaničnika, elektronski certifikati o smrti čine oko 60 posto smrtnih slučajeva širom zemlje, iako pokrivenost značajno varira od regije do regije.

Francuska je pretrpjela nekoliko dana izuzetno visokih temperatura, pri čemu je u mnogim regijama zabilježeno više od 35 stepeni Celzijusa.