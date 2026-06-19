Smrtonosni izraelski napadi izazvali novo masovno raseljavanje s juga Libana prema Sidonu i Bejrutu Stanovnici okruga Tir i Bint Jbeil napuštaju domove usljed intenziviranja izraelskih napada, javlja državna novinska agencija NNA

Novi val raseljavanja zahvatio je jug Libana nakon smrtonosnih izraelskih napada, a stanovnici okruga Tir i Bint Jbeil u kolonama napuštaju svoje domove i kreću se prema Sidonu i Bejrutu, javila je u petak libanska državna novinska agencija NNA.

Prema navodima agencije, izraelski napadi koji se nastavljaju na području južnog Libana primorali su brojne porodice na bijeg, dok je najveći dio raseljenih krenuo prema priobalnom gradu Sidonu i glavnom gradu Bejrutu.

Ranije u petak, najmanje 24 osobe su poginule, a više ih je povrijeđeno u seriji izraelskih napada na jug Libana, saopćila je NNA.

Napadi su pogodili naseljene kuće u mjestima Al-Sharkija, Haruf i Kfar Sir u okrugu Nabatija, dok se za određenim brojem osoba još uvijek traga.

Prema posljednjim zvaničnim podacima, izraelska vojna ofanziva u Libanu, koja je počela 2. marta, odnijela je 3.912 života, dok je 11.873 ljudi povrijeđeno. Više od milion stanovnika bilo je prisiljeno napustiti svoje domove.

Tokom posljednje vojne kampanje izraelske snage napredovale su više od deset kilometara unutar libanske teritorije.