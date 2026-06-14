Izraelski krajnje desničarski ministar tvrdi da bi takav potez bio konačan odgovor na međunarodne kritike Izraela

Smotrich pozvao na jednostrano proglašenje izraelskog suvereniteta nad Zapadnom obalom prije izbora Izraelski krajnje desničarski ministar tvrdi da bi takav potez bio konačan odgovor na međunarodne kritike Izraela

Izraelski ministar finansija Bezalel Smotrich pozvao je na jednostrano proglašenje izraelskog suvereniteta nad okupiranom Zapadnom obalom prije predstojećih izbora, ocijenivši da bi takav potez predstavljao odgovor na međunarodne pritiske usmjerene protiv Izraela.

Smotrich je govorio na skupu u ilegalnom izraelskom naselju Karnei Shomron, u blizini grada Qalqilya na sjeveru okupirane Zapadne obale.

Krajnje desni ministar, koji je i ranije zagovarao aneksiju palestinskih teritorija i jednostrano proglašenje izraelskog suvereniteta, izjavio je da bi takva odluka bila konačan odgovor na, kako je naveo, međunarodne kampanje protiv Izraela.

Smotrich smatra da bi taj korak trebalo poduzeti prije održavanja narednih izbora.

Govoreći o sigurnosnoj situaciji, Smotrich je komentirao i nedavne izraelske zračne udare na područje Dahiye u južnim predgrađima Beirut.

"Ako dođe do novog napada, ponovo ćemo odgovoriti. Uspostavili smo novu jednačinu u kojoj ne dopuštamo da Hezbollah napada naša naselja", rekao je za izraelski vojni radio.

Prema međunarodnom pravu, Zapadna obala, koju je Izrael okupirao 1967. godine, smatra se teritorijom buduće palestinske države, dok Izrael na tom području ima status okupacione sile. Međunarodno pravo također zabranjuje okupacionoj sili preseljenje vlastitog stanovništva na okupiranu teritoriju i mijenjanje vlasničkih odnosa na toj teritoriji.

Izraelska vojska je ranije izvela zračne napade na južna predgrađa Bejruta i jug Libana, pri čemu je, prema dostupnim informacijama, poginulo najmanje osam osoba.