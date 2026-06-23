Izraelske trupe se neće povući iz Libana dok Hezbollah ne bude potpuno demontiran, a ne samo razoružan, kazao je izraelski ministar finansija

Smotrich: Izrael nije strana u pregovorima između SAD-a i Irana, nastavit će pune operacije u Libanu Izraelske trupe se neće povući iz Libana dok Hezbollah ne bude potpuno demontiran, a ne samo razoružan, kazao je izraelski ministar finansija

Izrael nije dio pregovora između SAD-a i Irana i nastavit će ofanzivu na Liban dok Hezbollah ne bude potpuno demontiran, a ne samo razoružan, rekao je izraelski ministar finansija Bezalel Smotrich, javlja Anadolu.

Smotrich, krajnje desničarski ekstremistički član izraelskog sigurnosnog kabineta, dao je ove komentare u utorak ujutro u intervjuu za Izraelski vojni radio.

"Izrael nije dio pregovaračkih pregovora s Iranom po svom izboru", rekao je, dodajući: "Nećemo razgovarati s đavolom."

"Nismo strana u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i oni nas se uopće ne tiču. Nastavit ćemo u potpunosti djelovati u Libanu", rekao je Smotrich.

Poručio je da se izraelska vojska neće povući iz sigurnosne zone u Libanu, uključujući dvorac Beaufort, sve dok postoji Hezbollah.

"Nećemo se povući ne samo dok Hezbollah ne preda svoje oružje, već dok se potpuno ne raspusti. Ne želimo samo da Hezbollah bude lišen oružja, već da bude potpuno raspušten, da ne bude dio vlade u Libanu i da nema nikakvu vojnu silu koja prijeti Izraelu", rekao je Smotrich.

Ove izjave dolaze usred rastućih sporova unutar izraelskih političkih i sigurnosnih krugova oko memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana i njihovih mogućih implikacija za okončanje rata na libanskom frontu.

Izrael i Liban će u utorak održati petu rundu direktnih pregovora u Washingtonu. Predstojeći razgovori će uslijediti nakon četiri prethodne runde između dvije strane koje su počele u aprilu kao dio puta usmjerenog na okončanje izraelskog rata u Libanu.

Pregovori uz posredovanje SAD-a dolaze u trenutku kada unutar Izraela rastu kritike zbog načina na koji Washington vodi razgovore s Iranom i Hezbollahom.

Izraelski "i24NEWS", pozivajući se na izraelske zvaničnike, objavio je da Tel Aviv strahuje da bi sporazum između SAD-a i Irana mogao ojačati Teheran i njegove saveznike u regiji.

Prema zvaničnim libanskim podacima, u izraelskim napadima u Libanu od 2. marta ubijeno je više od 4.100 ljudi, a više od 12.000 je ranjeno.

Izrael i dalje okupira područja u južnom Libanu, neka drži decenijama, a druga zauzeta tokom rata 2023-2024.