Slučajevi seksualnog nasilja i silovanja značajno porasli u EU u posljednjoj deceniji Seksualno nasilje koje je zabilježila policija poraslo je za 94 posto od 2014. godine, ubistva smanjena za 11 posto

Seksualno nasilje i silovanje koje je zabilježila policija širom Evropske unije naglo su porasli u posljednjoj deceniji, prema podacima koje je u srijedu objavio statistički ured EU - Eurostat, javlja Anadolu.

U 2024. godini, policija u EU zabilježila je 256.302 krivična djela seksualnog nasilja, uključujući 98.190 slučajeva silovanja.

U poređenju sa 2023. godinom, krivična djela seksualnog nasilja porasla su za pet posto, dok su slučajevi silovanja porasli za sedam posto.

Brojke odražavaju kontinuirani porast prijavljenog seksualnog nasilja u posljednjoj deceniji.

U periodu 2014-2024, krivična djela seksualnog nasilja porasla su za 94 posto, dok su krivična djela silovanja porasla za 150 posto.

Eurostat je saopćio da porast zabilježenih krivičnih djela može biti povezan sa porastom svijesti, što bi moglo uticati na stope prijavljivanja.

Nasuprot tome, broj namjernih ubistava u EU opao je u istom periodu.

U 2024. godini, policija je zabilježila 3.953 namjerna ubistva, što je povećanje od jedan posto u odnosu na 2023. godinu, ali smanjenje od 11 posto u odnosu na 2014. godinu.

Podaci Eurostata pokazali su da je 2015. godine zabilježen najveći broj namjernih ubistava, 4.616.

Od 2016. godine nadalje, brojke su pale na 3.735 u 2019. godini. U 2020. godini broj je porastao na 3.820, a zatim je pao na 3.645 u 2021. godini.

Nakon 2021. godine, brojke su se povećale na 3.838 u 2022. godini, 3.897 u 2023. godini i 3.953 u 2024. godini.