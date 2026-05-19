Slučajevi seksualne eksploatacije djece na internetu dostigli rekordan nivo u Belgiji Fondacija „Child Focus“ navodi da je porast djelimično povezan sa sve većom upotrebom vještačke inteligencije i poziva na zaštitu na internetu

Rekordan broj djece i tinejdžera postao je žrtva internetske seksualne eksploatacije u Belgiji tokom 2025. godine, navodi se u godišnjem izvještaju koji je u ponedjeljak objavila fondacija „Child Focus“, prenosi Anadolu.

Ova organizacija je prošle godine zabilježila 837 žrtava internetske seksualne eksploatacije, uključujući slučajeve koji obuhvataju sekstorziju (seksualnu ucjenu), „vrbovanje“ (grooming) i nekonzenzualno slanje eksplicitnih poruka (seksting), što je više nego dvostruko u odnosu na 401 slučaj registriran tri godine ranije.

Prema podacima organizacije „Child Focus“, ovaj porast je djelimično povezan sa sve većom upotrebom vještačke inteligencije, posebno kroz širenje „deepnudes“ sadržaja – realističnih golih slika generisanih tehnologijom vještačke inteligencije.

„Hitnost poboljšanja internetske zaštite naše djece postaje još goruća... Jer, izvan individualnog utjecaja na žrtve, želimo imati i kolektivni utjecaj na svu djecu: kroz ciljanu prevenciju osmišljenu da ih osnaži, te kroz zagovaranje zakonodavnih okvira koji ih štite“, izjavila je izvršna direktorica fondacije „Child Focus“ Nel Broothaerts.

Broj slučajeva „vrbovanja“ (grooming) naglo je porastao. Fondacija „Child Focus“ otvorila je 108 novih predmeta u 2025. godini, što je porast od 151 posto u odnosu na prethodnu godinu. Žrtve su u prosjeku imale 13 godina.

Organizacija je također zabilježila 433 žrtve sekstorzije, što predstavlja porast od 143 posto na godišnjem nivou. Sekstorzija uključuje korištenje intimnih snimaka za ucjenjivanje žrtava radi dobijanja dodatnog eksplicitnog materijala ili novca.

Prijave nekonzenzualnog sekstinga također su nastavile rasti, sa 296 novih slučajeva zabilježenih u 2025. godini, što je povećanje od 30% u odnosu na prethodnu godinu. Oko tri četvrtine žrtava bile su djevojčice, prosječne starosti od 14 godina.

Izvještaj je također ukazao na porast broja ranjive djece koja u više navrata bježe iz ustanova za skrb.

Fondacija „Child Focus“ primila je prošle godine 2.147 prijava o nestaloj djeci, što je porast od 19 posto koji je obuhvatio 1.514 pojedinačnih maloljetnika. Prema navodima ove organizacije, uzastopni nestanci često su povezani sa seksualnom eksploatacijom.

Slučajevi koji uključuju seksualnu eksploataciju maloljetnika u prostituciji također su značajno porasli.

Fondacija „Child Focus“ primila je 151 prijavu u 2025. godini, što je 60 posto više u odnosu na prethodnu godinu. U 61 posto slučajeva žrtve su bile mlađe od 16 godina, dok su tri žrtve bile mlađe od 13 godina.