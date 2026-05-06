Slovenija se pridružila Španiji u pozivu EU-u na korake ka zaustavljanju genocida u Gazi

Zlatan Kapic
06 Maj 2026•Ažuriranje: 06 Maj 2026
Slovenija je izrazila snažnu podršku premijeru Pedru Sanchezu, pridruživši se stavovima Španije o potrebi odlučnije reakcije Evrope na aktuelne globalne izazove, posebno na izraelski genocid u Gazi, objavila je vlada u srijedu.
U zajedničkoj poruci predsjednice Slovenije Nataše Pirc Musar i drugih zvaničnika navodi se da dosadašnji odgovor Evrope nije odgovarao ozbiljnosti situacije te da je potrebno hitno djelovanje.
U objavi na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u istaknuto je da temeljne evropske vrijednosti ne smiju imati cijenu, naglašavajući da je nezavisnost međunarodnih sudova neupitna, kao i da međunarodna pravda i vladavina prava ne smiju biti dovedene u pitanje.
Španski premijer u srijedu je pozvao Evropsku komisiju da preduzme korake kako bi zaštitila nezavisnost Međunarodnog krivičnog suda i Ujedinjenih nacija, kao i njihove akcije za okončanje genocida u Gazi.
"Tražimo od Komisije da aktivira Instrument protiv prisile, kako bi zaštitila nezavisnost Međunarodnog krivičnog suda i Ujedinjenih nacija, te njihove akcije za okončanje genocida u Gazi", rekao je Pedro Sanchez na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.
Rekao je da Španija "neće gledati na drugu stranu" i upozorio da sankcionisanje onih koji brane međunarodnu pravdu dovodi u opasnost sistem ljudskih prava.
EU ne može ostati posmatrač "suočen s ovim progonom", dodao je.
Izraelska vojska je ubila više od 72.600 ljudi, većinom žena i djece, te ranila više od 172.000 u napadu na Gazu od oktobra 2023. godine, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.
Uprkos prekidu vatre koji je na snazi od prošlog oktobra, Izrael je odbio da dozvoli ulazak dogovorenih količina humanitarne pomoći u enklavu, gdje se oko 2,4 miliona Palestinaca, uključujući 1,5 miliona raseljenih, suočava s teškim humanitarnim uslovima.