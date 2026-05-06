Slovenija se pridružila Španiji u pozivu EU-u na korake ka zaustavljanju genocida u Gazi U zajedničkoj poruci predsjednice Slovenije Nataše Pirc Musar i drugih zvaničnika navodi se da dosadašnji odgovor Evrope nije odgovarao ozbiljnosti situacije te da je potrebno hitno djelovanje

Slovenija je izrazila snažnu podršku premijeru Pedru Sanchezu, pridruživši se stavovima Španije o potrebi odlučnije reakcije Evrope na aktuelne globalne izazove, posebno na izraelski genocid u Gazi, objavila je vlada u srijedu.

U objavi na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u istaknuto je da temeljne evropske vrijednosti ne smiju imati cijenu, naglašavajući da je nezavisnost međunarodnih sudova neupitna, kao i da međunarodna pravda i vladavina prava ne smiju biti dovedene u pitanje.

Španski premijer u srijedu je pozvao Evropsku komisiju da preduzme korake kako bi zaštitila nezavisnost Međunarodnog krivičnog suda i Ujedinjenih nacija, kao i njihove akcije za okončanje genocida u Gazi.

"Tražimo od Komisije da aktivira Instrument protiv prisile, kako bi zaštitila nezavisnost Međunarodnog krivičnog suda i Ujedinjenih nacija, te njihove akcije za okončanje genocida u Gazi", rekao je Pedro Sanchez na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Rekao je da Španija "neće gledati na drugu stranu" i upozorio da sankcionisanje onih koji brane međunarodnu pravdu dovodi u opasnost sistem ljudskih prava.

EU ne može ostati posmatrač "suočen s ovim progonom", dodao je.

Izraelska vojska je ubila više od 72.600 ljudi, većinom žena i djece, te ranila više od 172.000 u napadu na Gazu od oktobra 2023. godine, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.

Uprkos prekidu vatre koji je na snazi ​​od prošlog oktobra, Izrael je odbio da dozvoli ulazak dogovorenih količina humanitarne pomoći u enklavu, gdje se oko 2,4 miliona Palestinaca, uključujući 1,5 miliona raseljenih, suočava s teškim humanitarnim uslovima.