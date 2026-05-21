Slovenija produžila granične kontrole s Hrvatskom i Mađarskom do decembra 2026. Vlada kao razloge navodi nestabilnu sigurnosnu situaciju u EU okruženju, migracione pritiske i hibridne prijetnje, uz nastavak vanrednih mjera uvedenih 2023. godine

Vlada Slovenije produžila je privremene granične kontrole s Hrvatskom i Mađarskom, koje su na snazi ​​od oktobra 2023. godine, za još šest mjeseci, do 21. decembra, javlja Anadolu.

Na današnjoj sjednici upoznata je s razlozima za ovu odluku, navodeći da sigurnosna situacija u susjedstvu Evropske unije i širem međunarodnom okruženju ostaje nestabilna i utiče na unutrašnju sigurnost država članica.

"Vlada Republike Slovenije primila je k znanju razloge za produženje privremenog ponovnog uvođenja kontrole na unutrašnjim granicama s Republikom Hrvatskom i Mađarskom od 22. juna 2026. godine na šest mjeseci, do 21. decembra 2026. godine, uključujući i taj datum", objavila je Vlada Slovenije.

Naložila je Ministarstvu vanjskih i evropskih poslova da obavijesti države članice Evropske unije, Evropski parlament, Vijeće i Evropsku komisiju o namjeravanom produženju privremenog ponovnog uvođenja kontrole.

"Sigurnosna situacija u neposrednom susjedstvu Evropske unije i širem međunarodnom okruženju ostaje nestabilna i nastavlja imati značajan utjecaj na unutrašnju sigurnost država članica. Pored nastavka ruske agresije na Ukrajinu, države članice Evropske unije i zemlje kandidatkinje za članstvo i dalje su izložene raznim destabilizirajućim aktivnostima, hibridnim prijetnjama, kampanjama dezinformacija i drugim sigurnosnim rizicima", navedeno je.

Iz Vlade su istakli da "situacija u vezi s Iranom i širi regionalni razvoj na Bliskom istoku također zahtijeva posebnu pažnju."

"Dodatne izazove predstavljaju prekogranično djelovanje kriminalnih mreža, tokovi ilegalnih migracija i zloupotreba transportnih i logističkih ruta, što povećava složenost praćenja i upravljanja sigurnosnim rizicima", objavila je Vlada Slovenije.

Slovenija je uvela granične kontrole s Hrvatskom i Mađarskom 21. oktobra 2023. godine zbog pogoršanja sigurnosne situacije na Bliskom istoku i povećane prijetnje terorizma. Italija je tada uvela granične kontrole sa Slovenijom iz istih razloga i, poput Slovenije, kontinuirano ih produžava.

Ministar unutrašnjih poslova Matteo Piantedosi najavio je u utorak da će Italija ponovo produžiti kontrole na unutrašnjoj šengenskoj granici sa Slovenijom. Napisao je da granične kontrole, kao i do sada, neće uticati na prekogranični saobraćaj i trgovinu.