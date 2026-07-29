Predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar još je u decembru prošle godine izrazila zabrinutost u vezi s više kandidatura za ambasadorske pozicije,

Slovenija povukla imenovanja ambasadora u Izraelu i Hrvatskoj zbog izostanka saglasnosti domaćina Predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar još je u decembru prošle godine izrazila zabrinutost u vezi s više kandidatura za ambasadorske pozicije,

Vlada Slovenije povukla je odluke o imenovanju ambasadora u Izraelu i Hrvatskoj, nakon što zemlje domaćini nisu dale saglasnost za predložene kandidate, saopćilo je u utorak Ministarstvo vanjskih poslova.

Kako se navodi, riječ je o Robertu Krmelju, kandidatu za ambasadora u Izraelu, i Kseniji Škrilec, predloženoj za ambasadoricu u Hrvatskoj, koje je imenovala prethodna administracija. Odluka o povlačenju donesena je na telefonskoj sjednici vlade prošle sedmice, nakon što kandidati gotovo šest mjeseci nisu dobili zvanično odobrenje država prijema.

Predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar još je u decembru prošle godine izrazila zabrinutost u vezi s više kandidatura za ambasadorske pozicije, ali je tadašnja vlada ipak potvrdila imenovanja.

Prema navodima slovenačkih medija, među spornim kandidatima bili su i bivši ministar za koheziju Aleksander Jevšek, koji je konkurisao za ambasadora u Sarajevu, ekonomistica Ivana Nedižavec Korada, predložena za stalnu predstavnicu pri OECD-u u Parizu, te diplomata Iztok Mirošič, planiran za premještaj iz Washingtona u Rim.

Jevšek i Nedižavec Korada u međuvremenu su povukli kandidature, dok je vlada premijera Roberta Goloba krajem januara poništila imenovanje Mirošiča, koji je ostao na dužnosti u Washingtonu.

Škrilec je ostala pri svojoj kandidaturi, uprkos rezervama predsjednice, koja je u februaru odbila potvrditi jedno od spornih imenovanja. Ipak, Ministarstvo vanjskih poslova zatražilo je saglasnost Hrvatske, ali je Zagreb još ranije zatražio dodatna pojašnjenja u vezi s njenom kandidaturom.

U slučaju Izraela, kandidatura Krmelja odobrena je u januaru nakon ostavke ambasadora Bogdana Batiča, ali izraelske vlasti nisu dale saglasnost. Prema navodima medija, dio diplomata smatra da razlog nije ličnost kandidata, već politički kontekst i kritike slovenačke vlade na račun izraelskih poteza u Gazi.

Ministarstvo vanjskih poslova sada će morati raspisati nove konkurse za upražnjena ambasadorska mjesta, osim u slučaju da budu imenovani kandidati iz takozvane političke kvote.