Slovenija osudila incident s ruskim dronom na rumunskoj teritoriji Slovenija je poručila da u potpunosti stoji uz Rumuniju i saveznike u NATO-u nakon što je ruski dron pao na stambenu zgradu u gradu Galaću, pri čemu su povrijeđene dvije osobe i oštećeni civilni objekti

Slovenija je u petak osudila incident u kojem je ruski dron pao na stambenu zgradu u rumunskom gradu Galaću, pri čemu su dvije osobe povrijeđene, javlja Anadolu.

"Slovenija izražava punu solidarnost s Rumunijom i čvrsto stoji uz sve saveznike u odbrani teritorije Alijanse", objavilo je ministarstvo.

Ministarstvo je, između ostalog, napisalo da Slovenija oštro osuđuje još jedan nepromišljen čin Rusije, u kojem su povrijeđeni civili i pričinjena šteta na civilnim domovima, te da čvrsto stoji uz Rumuniju.

Incident na rumunskoj teritoriji već su osudili NATO, predstavnici evropskih institucija, te lideri i drugi predstavnici nekoliko evropskih zemalja.

Prema rumunskom Ministarstvu odbrane, dron koji je oštetio zgradu u gradu Galaću u blizini raskrsnice rumunske, moldavske i ukrajinske granice bio je dio vala ruskih napada na Ukrajinu.