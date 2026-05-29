Slovenija osudila incident s ruskim dronom na rumunskoj teritoriji

Vesna Besic
29 Maj 2026•Ažuriranje: 29 Maj 2026
Slovenija je u petak osudila incident u kojem je ruski dron pao na stambenu zgradu u rumunskom gradu Galaću, pri čemu su dvije osobe povrijeđene, javlja Anadolu.
"Slovenija izražava punu solidarnost s Rumunijom i čvrsto stoji uz sve saveznike u odbrani teritorije Alijanse", objavilo je ministarstvo.
Ministarstvo je, između ostalog, napisalo da Slovenija oštro osuđuje još jedan nepromišljen čin Rusije, u kojem su povrijeđeni civili i pričinjena šteta na civilnim domovima, te da čvrsto stoji uz Rumuniju.
Incident na rumunskoj teritoriji već su osudili NATO, predstavnici evropskih institucija, te lideri i drugi predstavnici nekoliko evropskih zemalja.
Prema rumunskom Ministarstvu odbrane, dron koji je oštetio zgradu u gradu Galaću u blizini raskrsnice rumunske, moldavske i ukrajinske granice bio je dio vala ruskih napada na Ukrajinu.