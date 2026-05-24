Slovenija najoštrije osudila ruske raketne i napade dronovima na Ukrajinu

Elvır Hodzıc
24 Maj 2026•Ažuriranje: 24 Maj 2026
Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Slovenije najoštrije je osudilo najnovije napade hipersoničnim i drugim balističkim raketama te dronovima na Ukrajinu.
U saopćenju objavljenom na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u, slovensko Ministarstvo navelo je da su namjerni napadi na civile, civilnu infrastrukturu i diplomatska predstavništva potpuno neprihvatljivi i predstavljaju grubo kršenje međunarodnog prava.
"Slovenija najoštrije osuđuje najnovije napade hipersoničnim i drugim balističkim raketama i dronovima na Ukrajinu", navodi se u saopćenju.
Također se navodi da Ljubljana čvrsto stoji uz žrtve, njihove porodice i sve pogođene brutalnom agresijom.
Slovenija je ponovila podršku Ukrajini usred nastavka ruskih napada i eskalacije sukoba.