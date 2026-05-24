Slovenija najoštrije osudila ruske raketne i napade dronovima na Ukrajinu

Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Slovenije najoštrije je osudilo najnovije napade hipersoničnim i drugim balističkim raketama te dronovima na Ukrajinu.

U saopćenju objavljenom na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u, slovensko Ministarstvo navelo je da su namjerni napadi na civile, civilnu infrastrukturu i diplomatska predstavništva potpuno neprihvatljivi i predstavljaju grubo kršenje međunarodnog prava.

"Slovenija najoštrije osuđuje najnovije napade hipersoničnim i drugim balističkim raketama i dronovima na Ukrajinu", navodi se u saopćenju.

Također se navodi da Ljubljana čvrsto stoji uz žrtve, njihove porodice i sve pogođene brutalnom agresijom.

Slovenija je ponovila podršku Ukrajini usred nastavka ruskih napada i eskalacije sukoba.